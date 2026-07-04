Житель Анапы задержан по подозрению в передаче ВСУ данных об объектах в Сочи

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, задержанным является 46-летний житель Анапы. Следствие считает, что мужчина установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и занимался сбором информации, которая, по версии правоохранительных органов, могла быть использована в ущерб безопасности России.

Как утверждают в ФСБ, по указанию куратора подозреваемый передавал сведения о расположении подразделений Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса на территории Краснодарского края. Кроме того, по данным спецслужбы, он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов, которые могли использоваться при планировании ударов.

Также, по информации ведомства, мужчина собирал сведения о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также данные, касающиеся организации мер безопасности и размещения систем противовоздушной обороны.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков