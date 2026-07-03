Главные новости к вечеру 3 июля

В Ленобласти нашли тело пропавшей 12-летней девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело ребенка было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти.

Экс-главу «ЛенСпецСтроя» осудили почти на девять лет за растрату средств дольщиков. С ноября 2013 по ноябрь 2017 года Дмитрий Астафьев, используя служебное положение, вместе со своими сообщниками Еленой Остроух и Сергеем Ивановым похитил путем растраты 216,95 млн руб., принадлежавших участникам долевого строительства.

Самолет Санкт-Петербург — Москва вернулся в аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов. Решение о возвращении в Пулково принял командир воздушного судна.

Александр Дрозденко объявил о создании нового комитета для защиты региона от беспилотных угроз. Новая структура займется координацией работы по защите жителей, предприятий и объектов критической инфраструктуры от угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Новые люди» определились с кандидатами в ЗакС Петербурга. Список возглавили действующие депутаты парламента Дмитрий Панов и Ольга Герасина.

Проект Ново-Адмиралтейского моста подготовят к концу 2027 года. Идея строительства переправы обсуждается с 1948 года.

Карина Дроздецкая