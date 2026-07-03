Самолет Петербург — Москва вернулся в аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, 2 июля вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало растрескивание внешнего слоя стекла в кабине пилотов.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Как сообщили в авиакомпании, решение о возвращении в Пулково принял командир воздушного судна после обнаружения трещины на одной из секций остекления кабины пилотов.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Для выполнения рейса перевозчик предоставил резервный самолет, на котором пассажиры продолжили полет в Москву.