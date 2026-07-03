14 пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня остаются в больницах

В больницах Воронежской области остаются 14 раненых при ракетном ударе ВСУ по областному центру 22 июня. Двое пациентов находятся в реанимации. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж» со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 29 июня, в воронежских больницах оставалось 17 совершеннолетних пострадавших при ракетном ударе 22 июня. В минздраве региона уточняли, что незадолго до этого были выписаны четыре человека.

Спустя три дня после ракетной атаки «Ъ-Черноземье» сообщал, что двое пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Еще одному пострадавшему успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике.

По уточненным данным, всего в результате удара пострадали 68 человек, еще шестеро погибли. Все жертвы были сотрудниками предприятия в Железнодорожном районе Воронежа, которое было сильнее всего повреждено. На заводе произошел пожар, были существенно повреждены верхние этажи здания. В Воронеже объявлялся трехдневный траур. Из-за этого был отменен ряд развлекательных мероприятий, исключением стал Платоновский фестиваль. Главное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробнее об устранении последствий самой тяжелой атаки ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова