Пострадавшие при ракетном ударе по Воронежу пришли в сознание после ИВЛ

Двое пациентов, находившихся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких после ракетного удара по Воронежу 22 июня, пришли в сознание. Еще одному пострадавшему успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Игорь Банин подчеркнул, что квалификации местных врачей хватило для оказания необходимой помощи: федеральная поддержка от Минздрава России была предложена, но пока не потребовалась.

Ракетный удар по Воронежу был нанесен 22 июня, в День памяти и скорби. Губернатор Александр Гусев в районе полудня сообщил об уничтожении над городом нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Изначально сообщалось о троих пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Вечером стало известно о пяти погибших и «нескольких десятках» раненых. Губернатор заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности».

Самые серьезные разрушения были зафиксированы на промышленном предприятии, где произошел пожар. После завершения поисковых работ на месте атаки количество погибших увеличилось до шести: числившаяся пропавшей без вести женщина была найдена под завалами без признаков жизни. Также стало известно точное количество раненых: 68.

Повреждения получили десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около 100 машин. В Железнодорожном районе введен режим ЧС. С 23 по 25 июня в регионе объявлен траур.

Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова