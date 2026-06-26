Стали известны личности шести погибших в Воронеже при ракетном ударе 22 июня

Пятеро женщин и один мужчина погибли в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Воронеже 22 июня. Фото погибших с информацией разместили на месте стихийного мемориала возле завода в Железнодорожном районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стихийный мемориал возле предприятия появился сразу же, когда позволила оперативная обстановка. Сначала на ограду предприятия положили цветы и один венок, но затем все больше воронежцев начали присоединяться к инициативе, чтобы почтить память погибших. К мемориалу приходили и продолжают приходить десятки людей. В городе с 23 по 25 июня был объявлен трехдневный траур.

На стенде с фото указано, что погибшему мужчине было 47 лет. Возраст женщин — 41 год, 43 года, 45 лет, 45 лет и 62 года. В числе жертв удара ВСУ — сотрудники производства, контролер и инженер.

Накануне, 25 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что двое пациентов, находившихся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких после ракетного удара 22 июня, пришли в сознание. Еще одному пострадавшему успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике.

В настоящее время известно о 68 раненых в результате атаки на Воронеж. Поисковые работы завершены. Кроме самого предприятия повреждения получили десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около сотни машин.

Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов