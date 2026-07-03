Заботкин назвал мифом утверждения о выгоде слабого рубля для бюджета
Заместитель председателя Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин назвал мифом заявления о том, что слабый курс рубля выгоден для бюджета. Об этом он заявил в эфире радио РБК.
Алексей Заботкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Это иллюзия, более слабый курс поможет бюджету на каком-то, опять же, сколько-нибудь значимом горизонте»,— сказал господин Заботкин. Он добавил, что в моменте объем нефтегазовых доходов бюджета может принести больше рублей при более слабом курсе. Однако это неизбежно ведет к высокой инфляции и индексации всех государственных расходов, подчеркнул зампред ЦБ.
По словам Алексея Заботкина, ответственная денежно-кредитная политика может обеспечить низкую инфляцию лишь при условии, что регулятор будет своевременно реагировать на возникающие шоки. «Действительно, последние пять лет низкую инфляцию нам достигать не удалось. Но это не означает, что этого невозможно сделать в будущем»,— заключил Алексей Заботкин.
В конце мая курс рубля превысил трехлетний максимум и укрепился на 2% к основным мировым валютам. В июне российская валюта начала ослабевать, и опрошенные «Ъ» аналитики не исключали, что курс доллара к концу лета может вырасти до 80 руб. Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф высказывались против слишком крепкого рубля. По их мнению, курс национальной валюты должен снизиться, чтобы создать условия для экономического развития.
По состоянию на 2 июля официальный курс доллара Банка России составляет 77,9 руб. Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ говорил, что правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля.
Власти не всегда готовы активно удерживать рубль от ослабления. Ранее при приближении курса к высоким отметкам вмешивались регулятор или правительство, но теперь слабый рубль воспринимается как преимущество при бюджетном дефиците. Ослабление курса национальной валюты может увеличить налоговые поступления от экспорта, однако это неизбежно ведет к ускорению инфляции. При этом высокие расходы бюджета являются инфляционным фактором, и сдерживание роста цен является приоритетом для Центрального банка и правительства.
Экономисты отмечают, что текущий курс рубля комфортен для населения, но неудобен для бюджета. При этом решение о повышении НДС и снижении порога для перехода на УСН может сильно ударить по малому и среднему бизнесу. Прогнозы по курсу рубля разнятся, но общая тенденция предполагает постепенное ослабление, хотя и без драматического падения. Например, в первом полугодии 2026 года ожидается более слабый рубль на фоне смягчения денежно-кредитной политики.