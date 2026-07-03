Заботкин назвал мифом утверждения о выгоде слабого рубля для бюджета

Заместитель председателя Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин назвал мифом заявления о том, что слабый курс рубля выгоден для бюджета. Об этом он заявил в эфире радио РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это иллюзия, более слабый курс поможет бюджету на каком-то, опять же, сколько-нибудь значимом горизонте»,— сказал господин Заботкин. Он добавил, что в моменте объем нефтегазовых доходов бюджета может принести больше рублей при более слабом курсе. Однако это неизбежно ведет к высокой инфляции и индексации всех государственных расходов, подчеркнул зампред ЦБ.

По словам Алексея Заботкина, ответственная денежно-кредитная политика может обеспечить низкую инфляцию лишь при условии, что регулятор будет своевременно реагировать на возникающие шоки. «Действительно, последние пять лет низкую инфляцию нам достигать не удалось. Но это не означает, что этого невозможно сделать в будущем»,— заключил Алексей Заботкин.

В конце мая курс рубля превысил трехлетний максимум и укрепился на 2% к основным мировым валютам. В июне российская валюта начала ослабевать, и опрошенные «Ъ» аналитики не исключали, что курс доллара к концу лета может вырасти до 80 руб. Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф высказывались против слишком крепкого рубля. По их мнению, курс национальной валюты должен снизиться, чтобы создать условия для экономического развития.

По состоянию на 2 июля официальный курс доллара Банка России составляет 77,9 руб. Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ говорил, что правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля.