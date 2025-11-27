Рубль переборщил с крепостью

Глава «Сбера» считает нынешний курс рубля слишком крепким. По словам Германа Грефа, равновесный курс — это 98-105 руб. за доллар. Это «устроило бы экспортеров и помогло бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе». Сейчас же национальная валюта слишком крепкая. На 27 ноября Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 78,5 руб. Нужен ли рынку слабый рубль? И стоит ли ждать его до конца года?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На эти вопросы “Ъ FM” ответил директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой: «Для экспортеров текущий курс является максимально некомфортным и негативно влияющим на финансовые показатели. При уровнях чуть ниже или чуть выше 100 руб. за доллар они чувствовали бы себя намного комфортнее. Но значительная часть российской экономики — это не экспортеры. А ее рост обеспечивается населением через потребление либо компаниями через инвестиции. По-прежнему часть этого прямо или косвенно связана с импортом, поэтому более крепкий курс — поддержка и положительный фактор. Для населения это также большой плюс.

Стабильная и одновременно крепкая национальная валюта — это всегда хорошо, потому что сдерживает рост цен и делает импортные товары дешевле.

Какие условия должны совпасть для такого курса? Первая причина — существенное снижение экспорта, но, к счастью, пока ничего подобного мы не наблюдаем. Последние несколько месяцев вывоз российской продукции на внешние рынки, наоборот, фиксируется на более высоких уровнях, чем можно было бы прогнозировать. Вторая причина, по которой рубль может начать слабеть, это резкое усиление внутреннего спроса и спроса на импорт, чего мы тоже в условиях остывающей экономики не видим.

И третий момент: резиденты должны снизить свой спрос на рублевые активы и перенаправить его в валютные. Но при разности процентных ставок в рублях и в валюте ничего подобного мы не наблюдаем и не будем в ближайшее время. Поэтому на горизонте трех-шести месяцев курс рубля окажется слабее, чем те уровни, которые мы видим сейчас. Возможно, уже к концу года национальная валюта приблизится к уровню 83-85 руб. за доллар. Но говорить о том, что мы непременно вернемся к 98-105 руб., я бы не стал».

Подобные заявления от главы «Сбер» звучали еще летом на полях Петербургского международного экономического форума. Тогда на слова Германа Грефа отреагировал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Он подчеркнул, что равновесным можно считать тот курс рубля, который существует в моменте. Именно он отражает объективную ситуацию в экономике, «даже если не соответствует экспертным мнениям и пожеланиям». Впрочем, сейчас связь курса с рыночными условиями неочевидна, считает главный экономист Райфайзенбанка Станисла Мурашов: «Мы тоже считаем, что рубль избыточно крепкий.

Наш прогноз фундаментального курса был и остается на уровне 92 руб. за доллар при текущих ценах на нефть, а с учетом осложнений, связанных с новыми санкциями, возможно, он должен быть и того слабее.

Ответить на вопрос о причинах избыточной крепости рубля мало кто может. Одним из факторов можно назвать заметный объем зеркалирующих интервенций со стороны Центрального банка. То есть тех операций, которые были призваны стерилизовать траты ФНБ 2024 года. В каком-то смысле жесткая денежно-кредитная политика влияет на избыточную крепость и широкое распространение агентских схем, из-за которых спрос на импорт не сопровождается мгновенным спросом на валюту. Но в целом состояние платежного баланса, покупок валюты по бюджетному правилу — все это не может дать такого крепкого рубля, каким мы его видим сейчас.

Почему мы не меняем прогноз по курсу и все-таки ожидаем ослабления к концу года? Прежде всего, это связано с эффектом от санкций на экспорт нефти, который еще не начал проявляться в полную силу. Судя по оперативным данным, это заметное расширение дисконтов Urals и Brent, и, судя по всему, должна быть определенная просадка физических объемов экспортируемой продукции. Она не может пройти незамеченной для рубля».

Аналитики ждали ослабления российской валюты во втором полугодии. Однако пока что несколько попыток разворота не увенчались успехом, на межбанке курс держится ниже 80 руб. за доллар. На прошлой неделе курсы ведущих мировых валют на российском рынке опустились до минимальных значений за осень. Так инвесторы отреагировали на новости о разработанном в США плане украинского урегулирования. Подробнее об этом через полчаса в эфире “Ъ FM”.

Анжела Гаплевская