Доллар обложило российскими налогами

Российская валюта завершила июньский цикл ослабления. Курс доллара отступил от трехмесячного максимума, опускаясь в ходе внебиржевых торгов 29 июня к отметке 77 руб./$. Окончание налогового периода вкупе с увеличенной продажей экспортной выручки позволило валютным спекулянтам зафиксировать внушительную прибыль. В ближайшие дни продажи валюты вновь сократятся, тогда как Банк России увеличит ее выкуп. Тем не менее участники рынка ожидают сохранения курса в диапазоне 75–80 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новую неделю рубль начал с укрепления позиций относительно ведущих мировых валют. На внебиржевых торгах 29 июня курс доллара опускался до отметки 77,05 руб./$, на 1,82 руб. (2,3%) ниже значений закрытия пятницы. К концу дня он остановился возле 77,3 руб./$. Курс юаня на торгах Московской биржи опускался до отметки 11,29 руб./CNY, что более чем на 20 коп. (1,8%) ниже значений закрытия предыдущего дня. На закрытии торгов он вернулся к отметке 11,38 руб./CNY.

Всю прошлую неделю (22–28 июня) рубль стремительно дешевел с обновлением трехмесячного максимума в минувшую пятницу. По итогам недели курс доллара достиг отметки 78,87 руб./$, что на 5,9 руб. выше ее начала. В последний раз курс американской валюты вырастал так стремительно четыре года назад. Тогда на фоне словесных интервенций представителей финансовых властей курс доллара вырос с 54,5 руб./$ до 60,92 руб./$.

Участники рынка отмечают, что после резкого ослабления рубля в конце минувшей недели некоторые игроки решили закрыть часть спекулятивных позиций.

Впрочем, «любое сильное движение сопровождается коррекциями», констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эффект был усилен активной продажей валюты со стороны экспортеров в связи с завершением уплаты налогов в бюджет. Объем таких выплат, по оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, составил 3,8 трлн руб., из которых страховые взносы — 1,35 трлн руб., НДС — 900 млрд руб., НДПИ — 1,0 трлн руб., налог на прибыль организаций — 550 млрд руб. Пик таких выплат пришелся на понедельник. С учетом роста курса доллара на прошлой неделе часть экспортеров могла придержать конвертацию валюты на последний день.

Как отмечают аналитики, фундаментальные факторы для рубля сохранятся негативными как минимум на начало месяца. Так, цена на российскую нефть, которая в апреле—мае находилась на уровне $87–95 за баррель, к концу июня опустилась к уровню $50 за баррель. Поэтому в июле—августе произойдет сокращение экспортной выручки, поступающей в страну. Кроме того, с начала месяца ЦБ ожидаемо снижает объем операций по покупке валюты в рамках зеркалирования расходов из ФНБ с 5,4 млрд руб. до 0,58 млрд руб. Однако в первую неделю июля совокупный объем покупки валюты Банком России (с учетом операций в рамках бюджетного правила) вырастет с текущих 5,3 млрд руб. в день до 9,3 млрд руб.

Впрочем, с 7 июля влияние покупок валюты ЦБ сократится, так как из-за падения цен на нефть Минфин вынужден будет уменьшить объем выкупаемой валюты на рынке. По мнению Михаила Васильева, в июле объем таких операций уменьшится с текущих 9,9 млрд руб. в день до 6,5 млрд руб. А с учетом продаж валюты «в рамках нерегулярных операций ЦБ нетто-покупки валюты в рамках бюджетных операций составят около 6 млрд руб.», отмечает он. Поэтому покупки валюты Минфином вновь останутся второстепенным фактором для курса рубля. «Рубль уже прошел основную фазу тренда на ослабление, и далее курс доллара останется в диапазоне 75–80 руб./$»,— оценивает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев