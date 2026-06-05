Силуанов заявил о возвращении к политике предсказуемого рубля
Правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на деловом завтраке «Сбера» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр финансов России Антон Силуанов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Господин Силуанов отметил, что бюджетное правило ослабили, поскольку стране нужны были ресурсы. В итоге курс рубля укрепился. «Сейчас мы пришли к пониманию, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуемым. Поэтому бюджет — всему глава»,— подчеркнул министр.
Глава Минфина добавил, что экономический рост за счет бюджетного дефицита и низких ключевых ставок нестабилен. «Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы: инфляция, ставки и так далее»,— указал Антон Силуанов. По его словам, экономика России уже почти прошла такой период и приблизилась к стадии сбалансированного роста.
Согласно бюджетному правилу, доходы от экспорта нефти и газа, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). В марте и апреле 2026 года Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота.