Силуанов заявил о возвращении к политике предсказуемого рубля

Правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на деловом завтраке «Сбера» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Силуанов отметил, что бюджетное правило ослабили, поскольку стране нужны были ресурсы. В итоге курс рубля укрепился. «Сейчас мы пришли к пониманию, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуемым. Поэтому бюджет — всему глава»,— подчеркнул министр.

Глава Минфина добавил, что экономический рост за счет бюджетного дефицита и низких ключевых ставок нестабилен. «Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы: инфляция, ставки и так далее»,— указал Антон Силуанов. По его словам, экономика России уже почти прошла такой период и приблизилась к стадии сбалансированного роста.

Согласно бюджетному правилу, доходы от экспорта нефти и газа, превышающие установленную цену отсечения на нефть в $59 за баррель, направляют на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). В марте и апреле 2026 года Минфин не проводил эти операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота.