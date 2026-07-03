В Лазаревском районе Сочи построят курорт за 44 млрд рублей

Компания «Аструм Групп» инвестирует 44 млрд руб. в строительство всесезонного курортного кластера «Алеан Резорт Монвер» в Лазаревском районе Сочи. Проектное финансирование предоставил «Совкомбанк», который также приобрел 15% будущего комплекса. Завершить строительство планируют во втором квартале 2029 года, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект реализуют на земельном участке площадью 15,7 га. Общая площадь курортного кластера составит 184 тыс. кв. м. На территории построят шесть гостиничных корпусов на 2,7 тыс. юнитов. Площадь номерного фонда составит 96 тыс. кв. м.

Согласно проекту, 70% территории комплекса займут инфраструктурные объекты. В составе кластера предусмотрены крытый аквапарк площадью 5 тыс. кв. м, парк аттракционов площадью 25 тыс. кв. м, кинотеатр, концертный и банкетный залы, 13 зон бассейнов, оборудованный пляж протяженностью 1 тыс. м, а также спортивные и игровые площадки.

Комплекс будет работать по системе «ультра все включено» под управлением отельного оператора Alean Collection. Проект предусматривает отдельную линию питания для детей, а также медицинские, спа- и велнес-центры.

Реализация проекта, по данным инвестора, позволит создать около 2 тыс. рабочих мест в Лазаревском районе Сочи.

В рамках проекта также предусмотрен механизм банковской гарантии для инвесторов. Гарантия распространяется на первые два года работы комплекса. Согласно условиям, «Совкомбанк» гарантирует доход инвестору независимо от фактической загрузки приобретенного номера.

Основатель «Аструм Групп» Артем Тамазов сообщил, что банк приобрел 15% проекта после проведения экспертизы объекта. Он также отметил, что комплекс будет находиться под управлением Alean Collection.

Первый вице-президент «Совкомбанка» Игорь Волков заявил, что проект связан с развитием туристической инфраструктуры региона и созданием рабочих мест.

Мария Удовик