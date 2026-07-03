Бывшего главу Росавиации Нерадько арестовали по делу о мошенничестве
Хорошевский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Как сообщила корреспондент «Ъ», соответствующее постановление вынесли утром 3 июля, и защита уже обжаловала его.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. В самом управлении расследование не комментируют. Оперативное сопровождение следствия осуществляют сотрудники ФСБ.
О задержании Александра Нерадько стало известно сегодня утром. Господин Нерадько ушел с поста главы Росавиации в сентябре 2023 года. Источники «Ъ» связывали отставку с его сложными отношениями с руководством Минтранса. В прошлом году силовики задержали бывшего заместителя Александра Нерадько — Сергея Тимошенко — по подозрению в получении взяток от бизнесменов на посту вице-губернатора Брянской области.
Задержание Александра Нерадько по делу о мошенничестве произошло после его увольнения с поста главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 15 сентября 2023 года. Его карьера в гражданской авиации началась в 1985 году, и до назначения руководителем Росавиации в 2009 году он занимал различные руководящие должности, включая пост главы Государственной службы гражданской авиации и первого заместителя министра транспорта.
В течение его руководства Росавиацией возникали вопросы к его деятельности. В 2017 году после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» Генпрокуратура РФ предлагала рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности, а Минтранс неоднократно направлял представления об его отставке из-за нарушений воздушного законодательства. В мае 2022 года министр транспорта Виталий Савельев предложил Нерадько покинуть пост после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Отдельно стоит отметить, что в марте 2023 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Александра Нерадько в подготовке и ведении войны.