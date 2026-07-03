Бывшего главу Росавиации Нерадько арестовали по делу о мошенничестве

Хорошевский районный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Как сообщила корреспондент «Ъ», соответствующее постановление вынесли утром 3 июля, и защита уже обжаловала его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. В самом управлении расследование не комментируют. Оперативное сопровождение следствия осуществляют сотрудники ФСБ.

О задержании Александра Нерадько стало известно сегодня утром. Господин Нерадько ушел с поста главы Росавиации в сентябре 2023 года. Источники «Ъ» связывали отставку с его сложными отношениями с руководством Минтранса. В прошлом году силовики задержали бывшего заместителя Александра Нерадько — Сергея Тимошенко — по подозрению в получении взяток от бизнесменов на посту вице-губернатора Брянской области.

Никита Черненко, Мария Локотецкая