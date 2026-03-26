Экс-замглавы Брянской области брал взятки продуктами, крысиным ядом и бензином

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко брал взятки не только деньгами, но и алкоголем, продуктами и бензином, а также крысиным ядом и букетами цветов. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации ТАСС, чиновник получал взятки в виде мобильных телефонов, наушников, стройматериалов для бани, подарочных карт магазинов, кондитерских изделий, услуг мойки авто, услуг уборки снега, снегоуборочной машины, строительной плитки, автомобильных шин и тормозных дисков. Собеседник уточнил, что большую часть взяток Сергей Тимошенко все же получал деньгами. «РИА Новости» пишет, что в материалах дела также фигурируют два автомобиля Mercedes.

Сегодня в СКР по Брянской области сообщили о завершении расследования в отношении Сергея Тимошенко. Согласно данным ведомства, чиновник получил почти 7 млн руб. незаконных доходов. Из них 1,4 млн руб. — через сына и знакомого, которые выступали посредниками.

Большую часть средств — 4,6 млн руб. — Сергей Тимошенко получил от предпринимателей, которые занимались строительством спортивно-оздоровительных комплексов в Брянске и детского сада в поселке Суземка, а также ремонтом многоквартирного дома в Фокино. Еще 2,3 млн руб. чиновник получил в период с ноября 2021 года по октябрь 2022-го, занимая должность замруководителя Росавиации. Деньги ему дал предприниматель за помощь в заключении субподряда при выполнении госконтракта о строительно-монтажных работах в аэропорту «Домодедово».

Во время предварительного расследования следователи обнаружили, что Сергей Тимошенко владеет недвижимостью, общая стоимость которой превышает 63 млн руб., а также обладает денежными средствами и автомобилями на общую сумму более 34 млн руб.

Сергея Тимошенко заключили под стражу весной 2025 года. В СИЗО находится и сын чиновника, которого обвиняют в посредничестве при получении взяток. Вину ни один из них не признает. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Брянска.