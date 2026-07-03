Бывшего замглавы Росавиации Константина Махова задержали по делу Нерадько
Как стало известно «Ъ», силовики задержали бывшего заместителя главы Росавиации Александра Нерадько — Константина Махова. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Хорошевский районный суд Москвы избирает меру пресечения фигуранту.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Сегодня утром Хорошевский суд отправил под арест Александра Нерадько по делу об особо крупном мошенничестве. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) господину Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы.
Александр Нерадько ушел с должности главы Росавиации в 2023 году. В прошлом году задержали одного из его бывших заместителей — Сергея Тимошенко. Его заподозрили в получении взяток от бизнесмена во время работы вице-губернатором Брянской области.
Задержание Константина Махова происходит на фоне серии арестов бывших и действующих чиновников по делам о мошенничестве. Среди них бывший заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, а также бывший руководитель Северо-Восточного МТУ Росавиации Алексей Радюк. В некоторых случаях речь идет об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество) часто фигурируют в делах, связанных с хищением бюджетных средств, завышением цен по госконтрактам или нецелевым расходованием денег, как это предполагается в случае, например, с бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Долматовым или бывшим заместителем директора «Роскосмоса» Олегом Фроловым. Это подчеркивает фокус правоохранительных органов на борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в государственных структурах.