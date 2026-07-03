Бывшего замглавы Росавиации Константина Махова задержали по делу Нерадько

Как стало известно «Ъ», силовики задержали бывшего заместителя главы Росавиации Александра Нерадько — Константина Махова. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. Хорошевский районный суд Москвы избирает меру пресечения фигуранту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Сегодня утром Хорошевский суд отправил под арест Александра Нерадько по делу об особо крупном мошенничестве. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) господину Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Нерадько ушел с должности главы Росавиации в 2023 году. В прошлом году задержали одного из его бывших заместителей — Сергея Тимошенко. Его заподозрили в получении взяток от бизнесмена во время работы вице-губернатором Брянской области.

Никита Черненко