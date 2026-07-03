Бывшего замглавы Росавиации Махова отправили в СИЗО
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на один месяц и семь дней (до 9 августа) бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова. Его обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Константин Махов
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Сегодня утром суд отправил в СИЗО бывшего начальника господина Махова — Александра Нерадько. По данным «Ъ», дело связано с хищением 800 млн руб. при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
Александр Нерадько руководил Росавиацией вплоть до сентября 2023 года, после чего ушел в отставку. Источники «Ъ» связывали решение об уходе со сложными отношениями с руководством Минтранса. В прошлом году по делу о получении взяток задержали одного из бывших заместителей господина Нерадько — Сергея Тимошенко.
Практика возбуждения уголовных дел по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предполагающей до 10 лет лишения свободы, применяется в отношении различных категорий лиц, включая бывших топ-менеджеров, чиновников и бизнесменов. Так, в феврале 2024 года был арестован Алексей Тайчер в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, по версии следствия, связанного с хищением более 700 млн руб. через фиктивные сделки займа. Аналогичное обвинение было предъявлено и бывшему топ-менеджеру «Роскосмоса» Владимиру Мешкову, которого заочно арестовали в октябре 2023 года по делу о хищении более 600 млн руб.
Судебные разбирательства по статье 159 УК РФ затрагивают широкий круг преступлений: от хищений в рамках государственных контрактов, как в случае с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко (семь лет колонии за махинации с поставками обмундирования), до мошенничества при строительстве дорог (экс-кандидат в депутаты Рудик Манукян в 2023 году). Также в январе 2024 года в рамках этой же статьи Академик Александр Асеев получил четыре года условно и штраф за незаконную приватизацию ведомственного коттеджа. Данная статья также применялась к бывшему начальнику ГСУ СКР Дмитрию Довгию, обвиняемому в попытке мошенничества на 25 млн руб. в московском аэропорту Домодедово.