Бывшего замглавы Росавиации Махова отправили в СИЗО

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на один месяц и семь дней (до 9 августа) бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова. Его обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Махов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Константин Махов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Сегодня утром суд отправил в СИЗО бывшего начальника господина Махова — Александра Нерадько. По данным «Ъ», дело связано с хищением 800 млн руб. при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Александр Нерадько руководил Росавиацией вплоть до сентября 2023 года, после чего ушел в отставку. Источники «Ъ» связывали решение об уходе со сложными отношениями с руководством Минтранса. В прошлом году по делу о получении взяток задержали одного из бывших заместителей господина Нерадько — Сергея Тимошенко.

Никита Черненко, Мария Локотецкая