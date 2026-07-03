В Сочи ожидаются сильные дожди и смерчи в море

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 4 июля и до конца суток 5 июля прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер до 17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба администрация муниципального образования.

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По данным метеорологов, в ближайшее время в реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри—Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуется принять меры предосторожности, позаботиться о сохранности имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов и от выхода в горы. В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Отмечается, что пользователи пляжных территорий будут принимать решение об открытии пляжей для купания исходя из текущих погодных условий.

Алина Зорина