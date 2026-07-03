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В Мурманской области запустили карту АЗС с информацией о наличии топлива

В Мурманской области начала работать интерактивная карта автозаправочных станций с актуальной информацией о наличии топлива. Сервис также показывает действующие ограничения на отпуск горючего и возможность заправки в тару, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций

Информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы региона, информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций. Господин Чибис призвал жителей пользоваться сервисом перед поездками.

Он отметил, что вокруг ситуации с топливом распространяется недостоверная информация, а действующие ограничения носят временный характер и необходимы для перестройки логистики и стабилизации поставок. Сервис доступен по ссылке.

Карина Дроздецкая

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