В Мурманской области запустили карту АЗС с информацией о наличии топлива

В Мурманской области начала работать интерактивная карта автозаправочных станций с актуальной информацией о наличии топлива. Сервис также показывает действующие ограничения на отпуск горючего и возможность заправки в тару, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главы региона, информацию обновляют вручную по мере поступления от автозаправочных станций. Господин Чибис призвал жителей пользоваться сервисом перед поездками.

Он отметил, что вокруг ситуации с топливом распространяется недостоверная информация, а действующие ограничения носят временный характер и необходимы для перестройки логистики и стабилизации поставок. Сервис доступен по ссылке.

Карина Дроздецкая