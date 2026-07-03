Около 53 АЗС в Сочи отпускают топливо

По данным на утро 3 июля, в Сочи расположено 58 автозаправочных станций, 53 из них работают и отпускают топливо, остальные четыре находятся на плановом ремонте, лишь на одной временно не продают горючее. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным мэрии, сейчас автозаправочные станции в Сочи работают в штатном режиме, топливные операторы действуют в условиях высокого сезонного спроса. Из работающих на сегодняшний день АЗС шесть — газовые заправки, восемь — дизельные и газовые. АИ-100 есть в наличии на 30 АЗС, АИ-95 — на 39 станциях, АИ-92 — также на 39 объектах, и дизельное топливо имеется на 47 АЗС.

Сегодня восемь автозаправочных станций компаний «Газпромнефть» и «НТК» отпускают дизтопливо и сжиженный газ: ул. Урожайная (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Урожайной); Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Батумском шоссе); ул. Декабристов (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской); ул. Калараша (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Победы); ул. Виноградная (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Виноградной); Сухумское шоссе (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Володарского); ул. Кирпичная (ближайшая АЗС «Лукойл» на ул. Ленина); п. Хобза, ул. Магнитогорская, 4д (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской).

Около четырех автозаправочных станций компаний «Роснефть» и «Лукойл» в разные периоды закрыты на плановый ремонт и ребрендинг: п. Якорная Щель (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской); ул. Виноградная (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Виноградной); Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Батумском шоссе); ул. Авиационная (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Авиационной).

Администрация Сочи отмечает, что в связи с повышенным спросом, связанным с увеличением числа туристов на автомобилях, а также ажиотажем, на территории Сочи действуют ограничения на отпуск топлива на одну машину: в сети АЗС «Роснефть» — до 30 л бензина и 30 л дизеля, отпуск в тару ограничен; в сети АЗС «Лукойл» — 20 л бензина и 60 л дизеля, отпуск в тару ограничен; в сетях АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» — до 30 л бензина и 60 л дизеля, отпуск в тару ограничен.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности работников и клиентов автозаправочные станции временно могут приостанавливать работу на период действия сигнала воздушной тревоги в городе. После отмены сигнала выдерживается интервал продолжительностью 15–20 минут. Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют деятельность.

«Все необходимые запасы в городе имеются. Администрация Сочи держит ситуацию на контроле и просит автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой нормы потребления»,— отметили в мэрии.

Алина Зорина