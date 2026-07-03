Над Черным морем и другими регионами России сбили 155 беспилотников

Прошедшей ночью над акваторией Черного моря, Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 155 украинских беспилотников, об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В течение ночи со 2 на 3 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА над Кубанью, Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей, а также над Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской и другими областями.

Ранним утром 3 июля в Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников, о чем сообщал глава города Андрей Прошунин. Режим угрозы БПЛА был снят меньше чем через полчаса с момента введения. В настоящее время жителям и гостям Сочи опасность не угрожает.

Кристина Мельникова