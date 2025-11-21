Бросок в десятку

Ноябрьский взлет Александра Овечкина, последовавший за довольно скромным стартом сезона, продолжился волшебным матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» разгромил в гостях — 8:4 — «Монреаль Канадиенс», а 40-летний снайпер сделал хет-трик и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Забросив три шайбы и сделав результативную передачу в матче с «Монреалем», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

После завершения этого матча одного из хоккеистов «Вашингтона» было даже немножко жаль. У центрфорварда Дилана Строума как раз во время него супруга родила третьего ребенка. Он был весь на нервах, но сыграл прекрасно и дважды помог отличиться Александру Овечкину: в первый раз — когда скинул ему шайбу под молниеносный бросок через минуту после начала встречи (в «Вашингтоне» это уже что-то вроде неплохо разученного стандартного положения), во второй — когда в заключительном периоде, умчавшись с партнером в контратаку, отдал ему изумительный пас. Но внимание и букет микрофонов все равно примагнитил к себе Овечкин. Он, правда, конечно, сообразил, что прежде всего надо отметить Строума, но это не лишило его статуса слишком уж явного героя дня.

Но от фактов никуда было не деться. У Александра Овечкина был не самый яркий старт сезона.

Такой старт, что наводил на мысли, будто, обойдя в апреле Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, завоевав, можно сказать, официальный ранг короля среди хоккейных снайперов, Овечкин успокоился. Но нет, за скромным стартом последовал ноябрьский взлет. Овечкин вдруг принялся поражать чужие ворота в каждом матче. Этот продлил его серию из встреч с голами до четырех. Но в каждой из предыдущих трех — с «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс» — гол был одним-единственным. А тут — сразу три: третью шайбу Овечкин отправил в пустые ворота пытавшегося еще спастись и заменившего голкипера Якуба Добеша на шестого полевого игрока «Монреаля» вскоре после второй. А бонусом к ним шла результативная передача.

Волшебный матч с гарниром из россыпи красивых цифр и статистических фактов. Хет-трик для Александра Овечкина был 33-м в регулярных первенствах. И по их числу он теперь делит четвертое место в НХЛ с Бреттом Халлом. А тех, кому удавалось забросить три шайбы в матче в 40 лет и старше, до Овечкина, как выяснилось, было всего пятеро: Горди Хоу, Джонни Бьюсик, Яромир Ягр, Никлас Линдстрем и Теему Селянне.

Суммарно у Овечкина десять голов в первенстве. Формально в его снайперской гонке он далековато от авангарда: после завершения назначенных на 21 ноября матчей впереди были аж 26 хоккеистов. Но маленький нюанс: десять из них опережали Овечкина лишь на гол. И уж точно мало у кого из опережающих настолько впечатляющая динамика.

Но важнее для самой НХЛ и ведущих медиаресурсов, освещающих хоккей, понятно, был другой факт.

После матча против «Монреаля» у Александра Овечкина 1643 очка, набранных в регулярных чемпионатах. Это на два больше, чем у опережавшего его перед ним Джо Сакика, легенды «Колорадо Эвеланш», расставшегося с хоккеем в 2008 году. А Сакик был десятым в списке сильнейших бомбардиров лиги всех времен. То есть в десятке теперь вместо него Овечкин.

Правда, подняться выше ему будет тяжело. Дело в том, что на девятой позиции, с отрывом в 65 баллов от россиянина, находится действующий и, кажется, не собирающийся в ближайшее время уходить на пенсию игрок. Игрок, с которым Овечкин с момента дебюта в НХЛ два десятка лет назад постоянно конкурировал за титул ее фронтмена. Это Сидни Кросби из «Питсбург Пингвинс». И он пока, как и Александр Овечкин, в полном порядке — 21 очко в 19 встречах сезона. А дальше, восьмым, идет великий Марио Лемье, чья давно закончившаяся карьера тоже, как у Кросби, связана с «Питсбургом». Но до него все же далековато — 80 баллов. Чтобы обойти, нужно задержаться в НХЛ еще как минимум на сезон.

Алексей Доспехов