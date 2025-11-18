Дома и шайбы помогают

Александр Овечкин впервые в сезоне забросил шайбу в двух подряд матчах регулярного чемпионата НХЛ. А та, которую он отправил в сетку ворот «Лос-Анджелес Кингс» в выигранном — 2:1 — «Вашингтон Кэпиталс» матче, позволила главному хоккейному снайперу установить очередной рекорд. На этот раз — по количеству голов на одной отдельно взятой арене.

Александр Овечкин впервые в нынешнем сезоне забросил шайбу в двух матчах подряд

Фото: Patrick Smith / Getty Images Александр Овечкин впервые в нынешнем сезоне забросил шайбу в двух матчах подряд

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Домашний матч против «Лос-Анджелеса» складывался для «Вашингтона» не так уж просто, и добытое им в стартовом периоде благодаря Мэтту Рою лидерство выглядело зыбким — того и гляди растает. Но в начале следующего периода запас прочности увеличился после мощной вашингтонской атаки. Коннор Макмайкл сделал пас из-за ворот, а хоккеисты гостей проявили преступную халатность, не обратив внимания на форварда, подкравшегося к пятачку. А за таким форвардом всегда нужен глаз да глаз. В общем, Александр Овечкин прошил голкипера Дарси Кемпера, и «Вашингтон», хотя «Лос-Анджелесу» и удалось сократить отставание, выигрыш удержал.

Для величайшего среди хоккейных снайперов это был довольно примечательный гол по ряду причин. Одна из них заключалась в том, что он как бы подчеркнул тот факт, что 40-летний Овечкин, у которого старт регулярного чемпионата не слишком задался, обретает тонус. Шайба была для него шестой в первенстве, но до этой встречи он еще не забивал в двух матчах подряд. А тут — забил: сначала «Нью-Джерси Девилс», а затем — «Лос-Анджелесу».

Но важнее была другая причина. В активе Александра Овечкина уже есть куча разных рекордов. Теперь к ним добавился еще один.

Это был 442-й гол, забитый российской легендой на арене клуба, за который он выступает с момента дебюта в НХЛ в 2005 году,— Capital One. И столько раз на одном отдельно взятом стадионе никто в истории лиги не отличался. Единоличным лидером еще в конце прошлой недели была легенда канадская — Горди Хоу. Про Хоу всем, кто увлекается хоккеем, конечно, известно, что он очутился в НХЛ еще в 1940-е годы, умудрился завершить карьеру в 1980-м, формально сменил несколько клубов, но все-таки львиная — и лучшая — ее, карьеры, часть пришлась на «Детройт Ред Уингс». И на его бывшем стадионе Detroit Olympia, снесенном в 1986 году, Горди Хоу забросил 441 шайбу.

А всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Хоу была 801 шайба. И когда он с хоккеем попрощался, никто не предполагал, что установленную им планку можно превзойти. Но появился Уэйн Гретцки — и она рухнула. А потом появился Александр Овечкин — и в апреле прошлого года рухнула и планка, установленная Гретцки.

Сейчас в тренде у североамериканских спортивных ресурсов следить за новой погоней Александра Овечкина за канадцем.

В ней уже фигурируют не голы в регулярных первенствах, а голы во всех матчах НХЛ, то есть включая еще и матчи play-off. Тут Уэйн Гретцки пока впереди, но расстояние до него российский нападающий сокращает. После матча «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса» оно составляет 36 голов: у Овечкина — 980, у Гретцки — 1016. И тех, кому по душе наблюдение за второй погоней, разумеется, должны волновать не только персональные показатели Александра Овечкина, но и результаты его команды. В конце концов, выход в play-off — это лишние шансы забить.

Пока радоваться особо нечему. «Вашингтон», несмотря на успех в матче с «Лос-Анджелесом», в таблице дивизиона Метрополитен располагался на нижней, восьмой, строчке. Впрочем, и таблица слишком плотная, чтобы всерьез называть его аутсайдером: до возглавляющего ее «Нью-Джерси» — всего-то семь баллов.

