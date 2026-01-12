Лучше, чем двадцать раз по двадцать

Александр Овечкин, поразив ворота в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нэшвилл Предаторс», довел число заброшенных в нынешнем чемпионате НХЛ шайб до 20. Этот сезон уже 21-й, в котором королю среди хоккейных снайперов покорилась эта отметка. Чуть больше первенств с как минимум двумя десятками голов только у канадской легенды Горди Хоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Mark Humphrey / AP Александр Овечкин

Фото: Mark Humphrey / AP

Выездной матч против «Нэшвилла» закончился для «Вашингтона» скверно. Он уступил в нем со счетом 2:3, не набрав очков, которые сейчас для него на вес золота. Таблицы и дивизиона Метрополитен, и всей Восточной конференции отличаются исключительной плотностью. И для «Вашингтона», балансирующего вместе с еще несколькими клубами на границе, отделяющей зону play-off от той, что предназначена для неудачников, любая осечка — событие крайне неприятное.

Но после матча все, конечно, вспоминали не о том, чем он завершился, а о том, с чего начался. Хоккеисты «Нэшвилла» заработали два удаления подряд, а вашингтонцы, оставшись не просто в большинстве, а впятером против троих оппонентов, численное преимущество реализовали благодаря самому продуктивному оружию из богатого арсенала Александра Овечкина — броску в касание из левого круга вбрасывания. И он оказался поводом отрапортовать об очередном приметном достижении величайшего среди хоккейных снайперов.

Этот гол был для Овечкина 20-м в нынешнем чемпионате. Два десятка заброшенных в первенстве шайб не то чтобы какой-то грандиозный рубеж, рассказывающий об исключительном умении поражать чужие ворота. Но и совсем скромным его не назовешь. А в данном случае важна стабильность. 20 голов, скажем, в пяти первенствах — нормальная статистика и для вполне рядового форварда.

Но вот если таких первенств 10 — это уже яркий показатель. А у российского нападающего их стало 21.

То есть с момента дебюта в НХЛ в 2005 году ниже планки Овечкин не опускался. И это уже статистика потрясающая.

На самом деле, 20 сезонов с 20 шайбами во всей истории НХЛ было только у трех хоккеистов. Одного из них — центрфорварда Рона Фрэнсиса, чья профессиональная карьера стартовала на заре 1980-х годов, а финишировала уже на заре этого века,— Александр Овечкин только что оставил позади. А впереди — один-единственный игрок. И это не Уэйн Гретцки, у которого Овечкин в прошлом году отнял рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах, а тот, кто был главной канадской хоккейной легендой до появления Гретцки,— Горди Хоу. Его сезоны с 20 или больше шайбами пришлись на период с 1949 по 1971 год. В общей сложности их 22.

В общем, если Овечкин захочет во что бы то ни стало сравняться с Хоу, ему придется задержаться в лиге еще на сезон.

А в том, что Александр Овечкин, хоть ему уже 40 лет, задержавшись, легко превзойдет рубеж в 20 голов, как-то сложно сомневаться, учитывая его форму. Сейчас он достиг его, сыграв в 46 матчах. Почти полшайбы за игру в среднем — это в принципе замечательный график. При этом, кажется, тонус Овечкина по ходу чемпионата, в отличие от командного тонуса «Вашингтона», становится все лучше и лучше. В декабре у него была странная серия из десятка встреч без голов. В январе продолжается серия с совершенно иным оттенком. Матч с «Нэшвиллом» — уже четвертый подряд, в котором Овечкин отправляет шайбу в сетку. До этого от его рук дважды пострадал «Анахайм Дакс», а за ним по разу «Даллас Старс» и «Чикаго Блэкхокс».

Алексей Доспехов