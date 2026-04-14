Александра Овечкина отправили за решением

Нынешний сезон для «Вашингтон Кэпиталс» обойдется, в отличие от двух предыдущих, без кубковой части. В play-off он не попал. Но в ближайшие дни, недели или месяцы за ним будут следить не менее внимательно, чем за теми, кто борется за Кубок Стэнли, по одной-единственной причине. Во время каникул Александр Овечкин, главный хоккейный снайпер всех времен, по-прежнему пользующийся колоссальной популярностью у всех без исключения болельщиков, должен принять решение, проведет ли он в Северной Америке в 41 год еще один сезон или расстанется с лигой. Оба варианта, кажется, примерно одинаково вероятны.

Фото: Jamie Sabau / Getty Images Александру Овечкину (на фото) осталось забросить всего 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ и play-off

Серия матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые состоялись в ночь на 14 апреля по московскому времени, за три дня до его финиша определила последних участников play-off. В числе счастливчиков оказался и клуб «Филадельфия Флайерс». Он дома в серии буллитов обыграл — 3:2 — «Каролина Харрикейнс» и гарантировал себе место в топ-тройке таблицы дивизиона Метрополитен, а также встречу в стартовом раунде с «Питсбург Пингвинс».

Выход в play-off «Филадельфии» — довольно заметное для НХЛ событие. Этот клуб входит в число наиболее известных в лиге, а полвека назад он еще был и лучшим в ней: выиграл два подряд Кубка Стэнли, в 1974 и 1975 годах, отличаясь исключительно жестким стилем.

Ту команду — с наставником Фредом Шеро, форвардом Бобби Кларком — знали даже в Советском Союзе благодаря громкому скандалу. В январе 1976 года ЦСКА завершал свое американское турне как раз игрой против флагмана НХЛ.

И тренер армейцев Константин Локтев в начале матча увел команду в раздевалку. Локтева на демарш спровоцировала грубость соперников и особенно эпизод, в котором Эд Ван Имп сзади толкнул на борт Валерия Харламова. ЦСКА на лед все-таки вернулся и уступил филадельфийцам.

Штука в том, что после того взлета «Филадельфия» до Кубка Стэнли больше никогда не добиралась. А в этом десятилетии она вообще очутилась в кризисе. Play-off ее хоккеисты и поклонники не видели с 2020 года.

Однако, рассказывая о филадельфийском прорыве, разные медиаресурсы обязательно напоминали и о том, какой клуб оказался его жертвой. В кубковую стадию «Филадельфия» не пустила преследовавший ее «Вашингтон». Тот потерял возможность просочиться в «зону play-off» как раз из-за поражения «Каролины».

И это одна из неожиданностей первенства. «Вашингтон» пропустил play-off и в 2023 году. Но затем он дважды успешно проходил в него, а в предыдущем сезоне вообще намекнул на скорую или, может, уже почти случившуюся трансформацию в безусловного фаворита: срезался во втором раунде на «Каролине», но в регулярном чемпионате выступал так мощно, что финишировал выше всех в Восточной конференции. Развить тренд, однако, не вышло.

Впрочем, уже ясно, что за «Вашингтоном» во время так рано начавшейся для него паузы между сезонами будут следить не менее внимательно, чем за теми клубами, которые вскоре будут бороться за Кубок Стэнли. Причина одна-единственная — ситуация с самым известным среди его хоккеистов и колоссальный градус интриги, с ней связанной.

Любой материал, посвященный «Вашингтону», сейчас, по сути, вертится вокруг персоны Александра Овечкина, его ближайшего будущего. Того, что наступит уже в ближайшие дни, когда истечет срок действия его пятилетнего контракта с клубом.

А будущее покрыто густым туманом, который ничуть не развеялся в минувшие несколько дней. Они лишь доказали, насколько велика популярность российского форварда, год назад добывшего, можно сказать, официальный статус главного хоккейного снайпера всех времен, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных первенствах.

В хит превратилось его интервью на излете минувшей недели, оперативно распространенное «Вашингтоном». В нем Овечкин сообщил, что примет решение относительно того, задержится ли в Америке, в той команде, в которой отыграл всю 21-летнюю карьеру в НХЛ, заключив с ней еще один, уже коротенький, договор, летом, предварительно посоветовавшись с семьей, с владельцем клуба Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером Крисом Патриком и президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом и прислушавшись к самому себе, к своему организму. «В сентябре мне исполнится 41, и я должен учитывать это»,— сказал Овечкин.

В хит превратился сыгранный «Вашингтоном» 12 апреля матч с «Питсбургом». Антураж у него был похожий на тот, какой бывает у матчей прощальных,— видеопосвящения, совместные фото, поступок вашингтонского нападающего Дилана Строума, специально нарушившего правила на первом вбрасывании, чтобы в центральный круг напротив канадской легенды Сидни Кросби встал Овечкин: а вдруг больше не сойдутся вот так, лицом к лицу?

Хоккеисты «Питсбурга» после проигранной ими — 0:3 — встречи даже выстроились на льду, как выстраиваются, когда хотят пожать руку какому-нибудь герою, провожая его. А герой взмахами руки отправил почетный караул в раздевалку. И все гадали — почему? Может, не потому, что уже точно склоняется к тому, чтобы остаться, а просто в тот момент ведь еще жила надежда на play-off, на новое противостояние с «Питсбургом». Зачем тогда такая церемония? Уйдет после play-off. И хоровое скандирование трибун, требующих «one more year», еще одного года в «Вашингтоне», не поможет.

В общем, загадка насчет Александра Овечкина будет всех еще некоторое время держать в напряжении, терзать. Таком напряжении, что некоторым букмекерам не удалось справиться с соблазном открыть прием ставок на исход его размышлений.

На бирже Kalshi 14 апреля вероятность расставания Овечкина с НХЛ оценивалась в 42%, вероятность того, что задержится, соответственно, чуть выше 50%.

И кажется, львиная доля экспертов соглашаются, что оба варианта примерно равноценны. А что лежит на каждой чаше весов, понятно. На одной — здоровье, возраст, который, однако, не мешает заканчивать сезон в ранге сильнейшего снайпера (32 гола) и сильнейшего бомбардира (63 очка) «Вашингтона», но который сказывается на показателе «плюс/минус», тоже иллюстрирующем полезность: он у Овечкина так себе, «минус 4».

На другой — внятные цели, пока не достигнутые. Бог с ним, с Кубком Стэнли: он в жизни Овечкина уже, в конце концов, был — в 2018 году. Но есть же второй рекорд Гретцки — по количеству шайб, заброшенных во всех играх, и в регулярном чемпионате, и в play-off. У Александра Овечкина их перед заключительной встречей сезона против «Колумбус Блю Джекетс» было 1006. До Гретцки всего-то десять. Забьет, конечно, в какой угодно форме, если останется.

Алексей Доспехов