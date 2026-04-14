fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Александра Овечкина отправили за решением

То ли в последнем, то ли в предпоследнем американском сезоне российской легенды Александра Овечкина его «Вашингтон» не попал в play-off

Нынешний сезон для «Вашингтон Кэпиталс» обойдется, в отличие от двух предыдущих, без кубковой части. В play-off он не попал. Но в ближайшие дни, недели или месяцы за ним будут следить не менее внимательно, чем за теми, кто борется за Кубок Стэнли, по одной-единственной причине. Во время каникул Александр Овечкин, главный хоккейный снайпер всех времен, по-прежнему пользующийся колоссальной популярностью у всех без исключения болельщиков, должен принять решение, проведет ли он в Северной Америке в 41 год еще один сезон или расстанется с лигой. Оба варианта, кажется, примерно одинаково вероятны.

Александру Овечкину (на фото) осталось забросить всего 11 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ и play-off

Серия матчей регулярного чемпионата НХЛ, которые состоялись в ночь на 14 апреля по московскому времени, за три дня до его финиша определила последних участников play-off. В числе счастливчиков оказался и клуб «Филадельфия Флайерс». Он дома в серии буллитов обыграл — 3:2 — «Каролина Харрикейнс» и гарантировал себе место в топ-тройке таблицы дивизиона Метрополитен, а также встречу в стартовом раунде с «Питсбург Пингвинс».

Выход в play-off «Филадельфии» — довольно заметное для НХЛ событие. Этот клуб входит в число наиболее известных в лиге, а полвека назад он еще был и лучшим в ней: выиграл два подряд Кубка Стэнли, в 1974 и 1975 годах, отличаясь исключительно жестким стилем.

Ту команду — с наставником Фредом Шеро, форвардом Бобби Кларком — знали даже в Советском Союзе благодаря громкому скандалу. В январе 1976 года ЦСКА завершал свое американское турне как раз игрой против флагмана НХЛ.

И тренер армейцев Константин Локтев в начале матча увел команду в раздевалку. Локтева на демарш спровоцировала грубость соперников и особенно эпизод, в котором Эд Ван Имп сзади толкнул на борт Валерия Харламова. ЦСКА на лед все-таки вернулся и уступил филадельфийцам.

Штука в том, что после того взлета «Филадельфия» до Кубка Стэнли больше никогда не добиралась. А в этом десятилетии она вообще очутилась в кризисе. Play-off ее хоккеисты и поклонники не видели с 2020 года.

Однако, рассказывая о филадельфийском прорыве, разные медиаресурсы обязательно напоминали и о том, какой клуб оказался его жертвой. В кубковую стадию «Филадельфия» не пустила преследовавший ее «Вашингтон». Тот потерял возможность просочиться в «зону play-off» как раз из-за поражения «Каролины».

И это одна из неожиданностей первенства. «Вашингтон» пропустил play-off и в 2023 году. Но затем он дважды успешно проходил в него, а в предыдущем сезоне вообще намекнул на скорую или, может, уже почти случившуюся трансформацию в безусловного фаворита: срезался во втором раунде на «Каролине», но в регулярном чемпионате выступал так мощно, что финишировал выше всех в Восточной конференции. Развить тренд, однако, не вышло.

Впрочем, уже ясно, что за «Вашингтоном» во время так рано начавшейся для него паузы между сезонами будут следить не менее внимательно, чем за теми клубами, которые вскоре будут бороться за Кубок Стэнли. Причина одна-единственная — ситуация с самым известным среди его хоккеистов и колоссальный градус интриги, с ней связанной.

Любой материал, посвященный «Вашингтону», сейчас, по сути, вертится вокруг персоны Александра Овечкина, его ближайшего будущего. Того, что наступит уже в ближайшие дни, когда истечет срок действия его пятилетнего контракта с клубом.

А будущее покрыто густым туманом, который ничуть не развеялся в минувшие несколько дней. Они лишь доказали, насколько велика популярность российского форварда, год назад добывшего, можно сказать, официальный статус главного хоккейного снайпера всех времен, побив рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных первенствах.

В хит превратилось его интервью на излете минувшей недели, оперативно распространенное «Вашингтоном». В нем Овечкин сообщил, что примет решение относительно того, задержится ли в Америке, в той команде, в которой отыграл всю 21-летнюю карьеру в НХЛ, заключив с ней еще один, уже коротенький, договор, летом, предварительно посоветовавшись с семьей, с владельцем клуба Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером Крисом Патриком и президентом по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом и прислушавшись к самому себе, к своему организму. «В сентябре мне исполнится 41, и я должен учитывать это»,— сказал Овечкин.

В хит превратился сыгранный «Вашингтоном» 12 апреля матч с «Питсбургом». Антураж у него был похожий на тот, какой бывает у матчей прощальных,— видеопосвящения, совместные фото, поступок вашингтонского нападающего Дилана Строума, специально нарушившего правила на первом вбрасывании, чтобы в центральный круг напротив канадской легенды Сидни Кросби встал Овечкин: а вдруг больше не сойдутся вот так, лицом к лицу?

Хоккеисты «Питсбурга» после проигранной ими — 0:3 — встречи даже выстроились на льду, как выстраиваются, когда хотят пожать руку какому-нибудь герою, провожая его. А герой взмахами руки отправил почетный караул в раздевалку. И все гадали — почему? Может, не потому, что уже точно склоняется к тому, чтобы остаться, а просто в тот момент ведь еще жила надежда на play-off, на новое противостояние с «Питсбургом». Зачем тогда такая церемония? Уйдет после play-off. И хоровое скандирование трибун, требующих «one more year», еще одного года в «Вашингтоне», не поможет.

В общем, загадка насчет Александра Овечкина будет всех еще некоторое время держать в напряжении, терзать. Таком напряжении, что некоторым букмекерам не удалось справиться с соблазном открыть прием ставок на исход его размышлений.

На бирже Kalshi 14 апреля вероятность расставания Овечкина с НХЛ оценивалась в 42%, вероятность того, что задержится, соответственно, чуть выше 50%.

И кажется, львиная доля экспертов соглашаются, что оба варианта примерно равноценны. А что лежит на каждой чаше весов, понятно. На одной — здоровье, возраст, который, однако, не мешает заканчивать сезон в ранге сильнейшего снайпера (32 гола) и сильнейшего бомбардира (63 очка) «Вашингтона», но который сказывается на показателе «плюс/минус», тоже иллюстрирующем полезность: он у Овечкина так себе, «минус 4».

На другой — внятные цели, пока не достигнутые. Бог с ним, с Кубком Стэнли: он в жизни Овечкина уже, в конце концов, был — в 2018 году. Но есть же второй рекорд Гретцки — по количеству шайб, заброшенных во всех играх, и в регулярном чемпионате, и в play-off. У Александра Овечкина их перед заключительной встречей сезона против «Колумбус Блю Джекетс» было 1006. До Гретцки всего-то десять. Забьет, конечно, в какой угодно форме, если останется.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Легенда №8

Предыдущая фотография
Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

  • Газета «Коммерсантъ» №66 от 15.04.2026, стр. 12

