АЗС Петербурга наращивают найм персонала на фоне возросшей нагрузки
Рынок вакансий на автозаправочных станциях Петербурга переживает всплеск активности. Количество открытых позиций превысило 600, а конкуренция сетей за соискателей обострилась. Одновременно сотрудники АЗС фиксируют рост агрессии со стороны посетителей.
Одновременно сотрудники АЗС фиксируют рост агрессии со стороны посетителей
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным сервисов по поиску работы, средний уровень предлагаемых зарплат для заправщиков составляет 63–75 тыс. рублей, для кассиров — до 78 тыс. рублей до вычета налогов. Представители одной сети пытались переманить потенциального сотрудника у конкурентов, предлагая пройти собеседование сразу в нескольких точках, пишет «Фонтанка».
Оборотной стороной ажиотажного спроса на топливо стало учащение конфликтов на заправках. Кассиры в соцсетях массово жалуются на агрессивных покупателей, требующих заправки сверх лимитов или отпуска бензина в канистры.