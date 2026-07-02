АЗС Петербурга наращивают найм персонала на фоне возросшей нагрузки

Рынок вакансий на автозаправочных станциях Петербурга переживает всплеск активности. Количество открытых позиций превысило 600, а конкуренция сетей за соискателей обострилась. Одновременно сотрудники АЗС фиксируют рост агрессии со стороны посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одновременно сотрудники АЗС фиксируют рост агрессии со стороны посетителей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Одновременно сотрудники АЗС фиксируют рост агрессии со стороны посетителей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным сервисов по поиску работы, средний уровень предлагаемых зарплат для заправщиков составляет 63–75 тыс. рублей, для кассиров — до 78 тыс. рублей до вычета налогов. Представители одной сети пытались переманить потенциального сотрудника у конкурентов, предлагая пройти собеседование сразу в нескольких точках, пишет «Фонтанка».

Оборотной стороной ажиотажного спроса на топливо стало учащение конфликтов на заправках. Кассиры в соцсетях массово жалуются на агрессивных покупателей, требующих заправки сверх лимитов или отпуска бензина в канистры.

Кирилл Конторщиков