Бастрыкин запросил возбуждение дела против экс-судьи из Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей РФ представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проверку в отношении бывшего судьи провело следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным ведомства, 1 июля 2025 года Богданович на территории автозаправочной станции в Сочи через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 млн руб. Общая сумма незаконного вознаграждения, по версии следствия, составляла 50 млн руб.

Как считают в СКР, деньги передал подсудимый Сафарбий Напсо. Вознаграждение предназначалось за рассмотрение уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

По итогам проверки Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получении взятки в особо крупном размере.

В Следственном комитете также сообщили, что уголовное дело в отношении Олега Зенина и Романа Нестеренко, обвиняемых по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, рассматривают в суде.

Материалы в отношении Сергея Хребтенко выделили в отдельное производство.

Мария Удовик