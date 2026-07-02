Мурманский производитель коллагена получил доступ на рынки ОАЭ

Компания «РММ Бионновации» — первый в России завод полного цикла по выпуску низкомолекулярного коллагена из дикой атлантической трески — прошла сертификацию для поставок продукции в ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Параллельно другие региональные игроки наращивают физические объемы перевалки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Параллельно другие региональные игроки наращивают физические объемы перевалки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Получение международных сертификатов открывает заполярному производителю выход на рынки Ближнего Востока и укрепляет экспортный потенциал региона. «РММ Бионновации» специализируется на глубокой переработке трески и является уникальным для России предприятием, работающим по полному циклу.

Кирилл Конторщиков