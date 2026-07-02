Мурманский производитель коллагена получил доступ на рынки ОАЭ
Компания «РММ Бионновации» — первый в России завод полного цикла по выпуску низкомолекулярного коллагена из дикой атлантической трески — прошла сертификацию для поставок продукции в ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Параллельно другие региональные игроки наращивают физические объемы перевалки
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Получение международных сертификатов открывает заполярному производителю выход на рынки Ближнего Востока и укрепляет экспортный потенциал региона. «РММ Бионновации» специализируется на глубокой переработке трески и является уникальным для России предприятием, работающим по полному циклу.