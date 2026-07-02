Выступление Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе. Главное
Набиуллина: ЦБ повысил ожидания по траектории ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе ЦБ РФ в Санкт-Петербурге. Она прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России, приватизацию НСПК и рассказала о прогнозах по ключевой ставке. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Эльвира Набиуллина
Фото: Финансовый конгресс Банка России
О ситуации в экономике
- Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки.
- На фондовый рынок России влияет и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Сейчас нет оснований для экстренного вмешательства.
- ЦБ не связывает падение фондового рынка России с продажами бумаг нерезидентов.
- Никакого переохлаждения экономики нет. Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение.
- ЦБ не фиксирует чрезмерного роста сбережений граждан.
- Банк России не видит системных рисков для финансового рынка.
- Июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменение топливных цен.
- ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Их будут выводить постепенно.
- ЦБ готов использовать все механизмы для защиты своих законных интересов в споре с Euroclear.
- Обсуждение возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) пока находится на начальном этапе. До конца этого года вряд ли это случится.
- Банк России не намерен продавать более 5% НСПК в одни «руки». ЦБ проведет рыночную оценку компании. Условия пока обсуждаются.
О внедрении передовых технологий
- Банки готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.
- Банк России хочет, чтобы цифровой рубль был востребован, поэтому планирует активно развивать этот проект.
- ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора.
- Регулятор видит большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса.
- Банк России видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи. Несколько банков участвуют в пилоте.