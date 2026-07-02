Выступление Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе. Главное

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе ЦБ РФ в Санкт-Петербурге. Она прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России, приватизацию НСПК и рассказала о прогнозах по ключевой ставке. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

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Фото: Финансовый конгресс Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Финансовый конгресс Банка России

О ситуации в экономике

Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки.

На фондовый рынок России влияет и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Сейчас нет оснований для экстренного вмешательства.

ЦБ не связывает падение фондового рынка России с продажами бумаг нерезидентов.

Никакого переохлаждения экономики нет. Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение.

ЦБ не фиксирует чрезмерного роста сбережений граждан.

Банк России не видит системных рисков для финансового рынка.

Июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменение топливных цен.

ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Их будут выводить постепенно.

ЦБ готов использовать все механизмы для защиты своих законных интересов в споре с Euroclear.

Обсуждение возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) пока находится на начальном этапе. До конца этого года вряд ли это случится.

Банк России не намерен продавать более 5% НСПК в одни «руки». ЦБ проведет рыночную оценку компании. Условия пока обсуждаются.

О внедрении передовых технологий

Банки готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Банк России хочет, чтобы цифровой рубль был востребован, поэтому планирует активно развивать этот проект.

ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора.

Регулятор видит большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса.

Банк России видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи. Несколько банков участвуют в пилоте.

Ангелина Шихлинская