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Выступление Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе. Главное

Набиуллина: ЦБ повысил ожидания по траектории ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на Финансовом конгрессе ЦБ РФ в Санкт-Петербурге. Она прокомментировала ситуацию на фондовом рынке России, приватизацию НСПК и рассказала о прогнозах по ключевой ставке. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Финансовый конгресс Банка России

Эльвира Набиуллина

Фото: Финансовый конгресс Банка России

О ситуации в экономике

  • Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки.
  • На фондовый рынок России влияет и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Сейчас нет оснований для экстренного вмешательства.
  • ЦБ не связывает падение фондового рынка России с продажами бумаг нерезидентов.
  • Никакого переохлаждения экономики нет. Да, есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях, но где спроса не хватает, а есть предложение.
  • ЦБ не фиксирует чрезмерного роста сбережений граждан.
  • Банк России не видит системных рисков для финансового рынка.
  • Июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменение топливных цен.
  • ЦБ не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard. Их будут выводить постепенно.
  • ЦБ готов использовать все механизмы для защиты своих законных интересов в споре с Euroclear.
  • Обсуждение возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) пока находится на начальном этапе. До конца этого года вряд ли это случится.
  • Банк России не намерен продавать более 5% НСПК в одни «руки». ЦБ проведет рыночную оценку компании. Условия пока обсуждаются.

О внедрении передовых технологий

  • Банки готовы к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.
  • Банк России хочет, чтобы цифровой рубль был востребован, поэтому планирует активно развивать этот проект.
  • ЦБ обсуждает с банками пилот по открытию кошельков для цифрового рубля на балансе банков, а не только у регулятора.
  • Регулятор видит большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса.
  • Банк России видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи. Несколько банков участвуют в пилоте.

Ангелина Шихлинская

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