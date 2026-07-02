Набиуллина: все готово к использованию цифрового рубля с сентября

В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что использовать рубль начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия.

По словам главы регулятора, была проведена большая подготовительная работа, но «этот проект развивающийся». «Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный, и, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать, как лучше развивать»,— рассказала она на Финансовом конгрессе ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков и использования смарт-контрактов для бизнеса. «Отрабатываем эти идеи и обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка»,— добавила госпожа Набиуллина.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Массовое внедрение начнется 1 сентября: с этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. В июне ВТБ в пилотном режиме запустил платежи с помощью цифровых рублей в терминалах.