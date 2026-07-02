Набиуллина: все готово к использованию цифрового рубля с сентября
В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что использовать рубль начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия.
По словам главы регулятора, была проведена большая подготовительная работа, но «этот проект развивающийся». «Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный, и, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать, как лучше развивать»,— рассказала она на Финансовом конгрессе ЦБ (цитата по «РИА Новости»).
ЦБ обсуждает возможность открытия кошельков в цифровом рубле на балансе банков и использования смарт-контрактов для бизнеса. «Отрабатываем эти идеи и обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка»,— добавила госпожа Набиуллина.
Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Массовое внедрение начнется 1 сентября: с этого дня крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них. В июне ВТБ в пилотном режиме запустил платежи с помощью цифровых рублей в терминалах.
Внедрение цифрового рубля в России началось с пилотного проекта в августе 2023 года, а основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения, вступили в силу 1 августа 2023 года. Первоначально массовое использование цифрового рубля планировалось с июля 2025 года, однако сроки были перенесены на сентябрь 2026 года для доработки деталей и проведения консультаций с банками по экономической модели. Цель цифрового рубля — не заменить наличные или безналичные деньги, а предоставить новые возможности, такие как бесплатные переводы для физических лиц и возможность отслеживания целевого использования средств благодаря «окрашиванию» цифровых рублей. Это позволит государству контролировать расход бюджетных средств, например, на дороги, больницы или детские сады, обеспечивая их использование строго по назначению.