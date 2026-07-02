ЦБ исключил приватизацию НСПК до конца года

Обсуждение возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) пока находится на начальном этапе. В любом случае, контроль останется за Банком России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, продажа вряд ли состоится в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались», — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). Она отметила, что «до конца этого года вряд ли это случится», но «если у участников рынка будет интерес и позиции будут выработаны, этот процесс можно ускорить».

Она напомнила, что законодательство допускает пролажу пакета акций НСПК, но с сохранением за государством «50 плюс [процентов] акций и не более 5% в одни руки». Глава ЦБ добавила, что регулятор собирается провести рыночную оценку НСПК, чтобы потенциальные инвесторы имели представление о возможной стоимости пакета акций.

У «дочки» ЦБ может появиться около 20 новых владельцев, заявил «Ведомостям» председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. По его словам, сам РСХБ готов войти в капитал НСПК.

В октябре прошлого года Эльвира Набиуллина заявила, что основная цель приватизации в данном случае — слышать мнение рынка о том, как развивать те или иные сервисы.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ повернулся к приватизации».