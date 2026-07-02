Набиуллина высказалась о сроках действия карт Visa и Mastercard

Банк России не устанавливает сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard, их будут выводить из оборота постепенно. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы эти сроки не устанавливаем. Просто объективно складывается так, что эти карты ... будут постепенно выводиться из оборота, — сказала она (цитата по ТАСС). — Это уже сейчас происходит с помощью и экономических методов». Госпожа Набиуллина отметила, что «по сути дела, у них функционал как у карт "Мир"».

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за рубежом, но пока продолжают функционировать в России. Национальная система платежных карт сообщила, что планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения для карт международных систем.