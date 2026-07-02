Набиуллина: никакого переохлаждения экономики нет, есть неравномерность

В российской экономике есть структурные и отраслевые проблемы, но нельзя говорить о переохлаждении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях... Но если мы говорим об экономике в целом, то вот переохлаждения такого нет»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она пояснила, что структурные проблемы фиксируются «там, где у нас есть ограничения по экспорту», так как создававшиеся под экспорт производственные мощности теперь не соответствуют спросу. Глава ЦБ отметила, что «есть показатели структурной перестройки».

Накануне Эльвира Набиуллина высказывала мнение, что фразу «переохлаждение экономики» следует использовать аккуратнее. Так она прокомментировала высказывания руководителя Сбербанка Германа Грефа и его призыв снижать ключевую ставку. «Есть некоторое снижение (в экономике.— "Ъ"), но это не есть признак переохлаждения»,— отметила глава ЦБ. Регулятор прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.