Набиуллина: никакого переохлаждения экономики нет, есть неравномерность
В российской экономике есть структурные и отраслевые проблемы, но нельзя говорить о переохлаждении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Есть неравномерность, есть проблемы структурные и в определенных отраслях... Но если мы говорим об экономике в целом, то вот переохлаждения такого нет»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).
Она пояснила, что структурные проблемы фиксируются «там, где у нас есть ограничения по экспорту», так как создававшиеся под экспорт производственные мощности теперь не соответствуют спросу. Глава ЦБ отметила, что «есть показатели структурной перестройки».
Накануне Эльвира Набиуллина высказывала мнение, что фразу «переохлаждение экономики» следует использовать аккуратнее. Так она прокомментировала высказывания руководителя Сбербанка Германа Грефа и его призыв снижать ключевую ставку. «Есть некоторое снижение (в экономике.— "Ъ"), но это не есть признак переохлаждения»,— отметила глава ЦБ. Регулятор прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.
В июле 2025 года Эльвира Набиуллина уже отмечала, что индикаторы потребительской активности свидетельствуют об охлаждении спроса на товары, но не на услуги, хотя признаков переохлаждения экономики не наблюдается. Тем не менее, глава Сбербанка Герман Греф призывал к более решительному снижению ключевой ставки, так как, по его мнению, имелись достаточные признаки торможения экономики, включая падение цен на экспортные товары и перегрев рынка труда. Он считал, что снижение ставки на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым и требовались более серьёзные шаги. Банк России же прогнозировал, что экономика выйдет из состояния перегрева не ранее первого квартала 2026 года и ожидание более длительного периода высоких ставок.