Набиуллина: ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка России
В настоящий момент Банк России не фиксирует серьезных рисков для финансового рынка. С отдельными кредитными организациями проводят надзорную работу. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Системно таких рисков нет,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по "РИА Новости").— Мы регулярно доклады представляем о рисках... мы достаточно публичные здесь и прозрачные».
Глава регулятора призвала банки внимательнее следить за состоянием своих заемщиков, так как «ситуация очень неоднородная по секторам». Но «каких-то рисков, которые бы они недооценивали, системно мы не видим», добавила она.
Заявления главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о системных рисках для финансового рынка России делались на фоне продолжающейся адаптации экономики к внешним условиям и внутренним изменениям. Финансовый суверенитет страны, по мнению Набиуллиной, означает устойчивость системы к внешним шокам и проведение независимой денежно-кредитной политики. ЦБ также сталкивается с проблемой ужесточения западных санкций и проблем в международных платежах, что признаётся болезненной темой, хотя национальная платежная инфраструктура выстраивалась еще с 2014 года.При этом регулятор ведет активную работу по снижению кредитных рисков в банковской системе. Например, уже выявлены случаи занижения банками кредитных рисков для увеличения бонусов топ-менеджеров, что планируется пресекать ужесточением регулирования корпоративного кредитования. Кроме того, сохраняется "перегрев экономики РФ", где спрос продолжает опережать предложения, а жесткость рынка труда усиливается из-за дефицита кадров. В этих условиях ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности и устойчивости банковской системы.Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что ЦБ проводит денежно-кредитную политику с целью не допустить возвращения экономики к ситуации 90-х годов с гиперинфляцией и "тотальной колонизацией экономики". Для этого продолжается борьба с инфляцией и удержание ключевой ставки, которая, хотя и снижалась, все еще остается высокой. Эти меры, нацеленные на сдерживание роста цен, помогают регулировать инфляционные ожидания и обеспечивать финансовую стабильность.В целом российская финансовая система, по оценкам некоторых экспертов, в "очищенном виде" является одной из лучших. Однако она продолжает адаптироваться, в том числе, например, к снижению лимитов по выдаче кредитов и ужесточению политики взыскания задолженностей, поскольку неопределенность в экономике сохраняется, а кредиторы осторожно подходят к оценке платежеспособности заемщиков.