Набиуллина: ЦБ не видит системных рисков для финансового рынка России

В настоящий момент Банк России не фиксирует серьезных рисков для финансового рынка. С отдельными кредитными организациями проводят надзорную работу. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Системно таких рисков нет,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по "РИА Новости").— Мы регулярно доклады представляем о рисках... мы достаточно публичные здесь и прозрачные».

Глава регулятора призвала банки внимательнее следить за состоянием своих заемщиков, так как «ситуация очень неоднородная по секторам». Но «каких-то рисков, которые бы они недооценивали, системно мы не видим», добавила она.