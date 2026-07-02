Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн
Владелец танкера Tagor, задержанного Францией, оштрафован на €1 млн за отсутствие флага и несоблюдение требований представителей власти. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Бреста.
Танкер Tagor
Фото: French Army / AP
По данным агентства, владелец танкера признал вину. Благодаря этому судну разрешили покинуть французские территориальные воды. Судовладелец будет работать над «получением нового, законного флага как можно скорее», заверил прокурор.
ВМС Франции 31 мая задержали танкер, который считается частью российского «теневого флота», в Атлантическом океане при поддержке Великобритании. Как утверждают во Франции, Tagor шел из Мурманска. Капитан танкера — гражданин России. Он якобы отказался подчиниться указаниям ВМС, и французские власти начали расследование. 3 июня его освободили из-под стражи.
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Задержание танкера Tagor французскими ВМС при поддержке Великобритании 31 мая 2026 года в Атлантическом океане является частью широкой кампании по борьбе с так называемым «теневым флотом» России, который, по утверждениям западных стран, используется для обхода международных санкций. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее призывал к усилению давления на такой флот, указывая, что его суда нарушают морское право и представляют угрозу для окружающей среды. Подобные задержания, по его словам, направлены на разрушение бизнес-модели обхода санкций.
Инцидент с Tagor не единичен. Ранее Франция задерживала и другие танкеры, которые относились к «теневому флоту» или подозревались в обходе санкций. Например, в марте 2026 года был задержан танкер Deyna, следовавший из Мурманска, который был отпущен после уплаты штрафа. В январе 2026 года французские ВМС задержали танкер Grinch, также шедший из Мурманска, по подозрению в нарушении международных санкций. МИД России в ответ на эти задержания назвал их «примером европейского правового нигилизма» и «пиратством», указывая на нарушения международного права.
Россия, в свою очередь, предпринимает меры по защите своих грузов и усиливает контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в её интересах. В частности, начальник главного штаба ВМФ РФ Владимир Касатонов сообщал, что российские корабли, подлодки и морская авиация сопровождают суда для их защиты. Кремль неоднократно заявлял, что считает подобные действия по задержанию танкеров незаконными и противоречащими международному праву.