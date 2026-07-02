Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн

Владелец танкера Tagor, задержанного Францией, оштрафован на €1 млн за отсутствие флага и несоблюдение требований представителей власти. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Бреста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Tagor

Фото: French Army / AP Танкер Tagor

Фото: French Army / AP

По данным агентства, владелец танкера признал вину. Благодаря этому судну разрешили покинуть французские территориальные воды. Судовладелец будет работать над «получением нового, законного флага как можно скорее», заверил прокурор.

ВМС Франции 31 мая задержали танкер, который считается частью российского «теневого флота», в Атлантическом океане при поддержке Великобритании. Как утверждают во Франции, Tagor шел из Мурманска. Капитан танкера — гражданин России. Он якобы отказался подчиниться указаниям ВМС, и французские власти начали расследование. 3 июня его освободили из-под стражи.

О том, как Запад охотится на «теневой флот» в нейтральных водах, читайте в материале «Ъ».