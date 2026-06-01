Прокуратура во Франции начала расследование после задержания танкера Tagor

Во Франции начато расследование после задержания в Атлантике шедшего из России танкера Tagor. Французские власти утверждают, что капитан танкера неоднократно отказался подчиниться указаниям ВМС Франции.

Расследование ведет прокуратура французского Бреста. Возбуждено уголовное дело из-за отсутствия доказательств принадлежности судна, его эксплуатации без флага и невыполнения распоряжений полиции, уточнил прокурор Стефан Келланберже, которого цитирует портал Actu.

Французские ВМС при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане 31 мая. Известно об этом стало сегодня. По данным французской стороны, Tagor шел из Мурманска. По предварительной информации посольства РФ во Франции, капитан танкера — россиянин. Кремль назвал задержание танкера незаконным.