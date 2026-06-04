Франция отпустила из-под ареста капитана задержанного танкера Tagor

Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера Tagor, сообщил прокурор. Сам танкер пока останется в заливе Дуарнене, куда он прибыл на якорную стоянку два дня назад.

Капитан — гражданин России. Он был освобожден поздно вечером 3 июня, пробыв под стражей почти сутки. Это «позволит продолжить обширное и сложное судебное расследование», заявил прокурор города Бреста, слова которого передает AFP.

31 мая ВМС Франции при поддержке Великобритании задержали танкер в Атлантическом океане. По данным французской стороны, Tagor шел из Мурманска. Капитан танкера якобы отказался подчиниться указаниям ВМС, французские власти проводят расследование.