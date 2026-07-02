Центральную дорогу Некрасовского отремонтируют за 320 млн рублей

Капитальный ремонт улицы Советской в рабочем поселке Некрасовское Ярославской области расторговали за 320,7 млн руб. Соответствующие данные отражены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Дорога находится в аварийном состоянии, последний капремонт проводился в 2003 году. В ходе обследования специалисты выявили, что необходимо полностью заменить основание и асфальтовое покрытие, сделать тротуары, поставить опоры освещения и дорожные знаки. Кроме того, согласно проекту контракта, на дороге установят проекционный пешеходный переход.

Заказчиком работ выступает МБУ «Центр благоустройства территорий». Определение поставщика уже завершено: на открытый конкурс заявилась одна компания. Пока ее название неизвестно, но заявка соответствует требованиям заказчика. На капитальный ремонт подрядчику дается 73 дня с даты заключения контракта.

Алла Чижова