В Сочи могут полностью запретить электросамокаты

В Сочи под председательством главы города Андрея Прошунина прошло заседание городской межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие представители ФСО России, Госавтоинспекции, ФКУ «Упрдор "Черноморье"», районных администраций и компаний по прокату средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одной из главных тем заседания стало обсуждение возможного ужесточения ограничений на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Поводом стал рост числа происшествий с их участием.

По данным скорой помощи, в 2025 году в Сочи зарегистрировали 547 обращений, связанных с травмами при использовании частных и арендованных СИМ, в том числе 129 — с участием детей. С начала 2026 года зафиксировали уже более 150 таких обращений.

Как отметил Андрей Прошунин, за первое полугодие 2026 года количество аварийных ситуаций с участием СИМ увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 8 до 14 случаев. Особую обеспокоенность вызывают происшествия с детьми. В городе зафиксировали четыре ДТП с участием несовершеннолетних младше 16 лет, управлявших средствами индивидуальной мобильности. Во всех случаях дети получили травмы.

Глава города подчеркнул, что в условиях плотной городской застройки создание полноценной инфраструктуры для безопасного движения пользователей СИМ и пешеходов остается долгосрочной задачей. По его словам, в Сочи намерены выработать собственную модель регулирования использования СИМ, которая может предусматривать различные меры — вплоть до полного запрета, если такую позицию поддержат жители.

В ближайшее время вопрос вынесут на заседание антитеррористической комиссии и запустят механизм изучения общественного мнения на открытой публичной платформе.

Также на заседании обсудили подготовку дорог к новому учебному году. До 25 августа на дорогах возле школ планируют обновить разметку, установить более 50 дорожных знаков и пять светофорных объектов.

Мария Удовик