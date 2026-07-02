Бензин в Краснодарском крае продолжает дорожать

За неделю 22–29 июня бензин в Краснодарском крае подорожал приблизительно на 2 руб. Это следует из данных мониторинга цен Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За неделю подорожали практически все виды топлива. Если 22 июня АИ-92 стоил в среднем по краю 67,73 руб. за литр, то спустя неделю цена выросла до 69,80 руб. АИ-95 вырос в цене с 74,17 руб. до 76,51 руб. Топливо марки АИ-98 и выше подорожало с 97,22 руб. за литр до 98,44 руб. Дизтопливо на 22 июня стоило 77,42 руб. за литр, на 29 июня — 79,13 руб.

Заметно топливо подорожало в Краснодаре — с 66,58 руб. за литр АИ-92 и 72,64 руб. за литр АИ-95 на 22 июня до 69,55 руб. и 76,22 руб. соответственно на 29 июня.

По данным статистики, средняя стоимость бензина марки АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в крае продолжила расти как в Краснодаре, так и в других крупных городах региона. Наиболее заметная динамика фиксировалась на курортных территориях, где летом традиционно увеличивается автомобильный трафик.

Ранее жителям Кубани, предприятиям и организациям региона на период перестройки логистики поставок топлива власти рекомендовали отказаться от несрочных поездок на автомобилях, в том числе командировок и выездов на мероприятия. В регионе сформирована рабочая группа по вопросам топливообеспечения.

Вячеслав Рыжков