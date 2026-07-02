Власти рекомендовали жителям Кубани отказаться от несрочных поездок

Жителям края, предприятиям и организациям региона на период перестройки логистики поставок топлива власти Краснодарского края рекомендовали отказаться от несрочных поездок на автомобилях, в том числе командировок и выездов на мероприятия. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае по поручению главы региона Вениамина Кондратьева сформирована рабочая группа по вопросам топливообеспечения региона. Совместно с топливными компаниями, владельцами АЗС приняты решения для стабилизации обстановки. Жителей региона и компании на время перестройки логистики поставок топлива просят тщательно планировать логистику поездок, заправлять автомобили только необходимым количеством топлива и не закупать топливо впрок, а также по возможности использовать общественный транспорт.

Отмечается, что текущая ситуация требует ответственного отношения к рекомендациям со стороны жителей и гостей Краснодарского края. По данным властей, оптимизация потребления поможет снизить нагрузку на автозаправочные станции, как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить доступность топлива в полном объеме.

Алина Зорина