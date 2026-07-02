За неделю бензин в Сочи подорожал почти на 2,5%

Аналитики Краснодарстата зафиксировали рост цен на автомобильное топливо в Сочи за неделю с 22 по 29 июня 2026 года. Средняя стоимость бензина на курорте увеличилась более чем на 1 руб. в зависимости от марки, при этом город остается одним из самых дорогих в Краснодарском крае по стоимости топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 в Сочи подорожал с 70,8 до 71,5 руб. за литр. Рост составил 63 копейки. АИ-95 вырос в цене с 78 до 79,3 руб. за литр, прибавив 1,2 руб. Наиболее заметное изменение произошло по бензину марки АИ-98 и выше — стоимость увеличилась с 98,2 до 102,5 руб. за литр. Рост составил 4,3 руб. за литр за неделю.

Дизельное топливо в Сочи также подорожало — с 82,7 до 84,3 руб. за литр. Таким образом, средний прирост стоимости основных видов топлива на курорте превысил 1,5%.

Сочи остается одним из самых дорогих городов Краснодарского края по стоимости автомобильного топлива. По данным мониторинга на 29 июня, цена АИ-95 в Сочи составила 79,6 руб. за литр. Выше показатель среди обследуемых городов края не зафиксировали. Для сравнения, в Краснодаре литр АИ-95 стоил 76,2 руб., в Армавире — 77,5, в Новороссийске — 79,6, в Туапсе — 71,8 руб.

По бензину марки АИ-92 Сочи также вошел в число лидеров по стоимости топлива. На курорте литр стоил 71,5 руб., тогда как в Краснодаре — 69,6, в Ейске — 67,7, в Туапсе — 65,8 руб.

Стоимость дизельного топлива в Сочи составила 84,3 руб. за литр. Это самый высокий показатель среди городов, представленных в исследовании Краснодарстата. В Краснодаре дизель стоил 79,3 руб., в Новороссийске — 80,6, в Туапсе — 76,2 руб.

На фоне роста цен автозаправочные станции Сочи продолжают работать в штатном режиме. Топливные операторы действуют в условиях высокого сезонного спроса. На территории курорта расположено 58 АЗС. Четыре станции находятся на плановом ремонте, еще на одной временно отсутствует топливо. Остальные 53 АЗС продолжают отпускать горючее.

В наличии бензин АИ-100 имеется на 30 заправках, АИ-95 и АИ-92 — на 39 АЗС, дизельное топливо — на 47 станциях. В связи с повышенным спросом, связанным с ростом автомобильного турпотока и ажиотажем, сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в одни руки. В зависимости от оператора лимиты составляют от 20 до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на один чек.

Администрация Сочи заявила, что необходимые запасы топлива в городе имеются, а ситуацию с обеспечением горючим держат на контроле.

Мария Удовик