Девелопер остался без добавки

Ставропольский девелопер не смог добиться у администрации Кисловодска увеличения суммы контракта на строительство многофункционального культурного центра из-за удорожания работ, вызванного проблемами на строительном рынке. Речь шла о дополнительно запрошенных исполнителем 0,5 млрд руб. Суды указали, что рост цен в 2022 году вполне нужно было предвидеть. А кроме того они указали на то, что требовать доплаты уже после «закрытия» договора неправильно. Юристы добавляют, что у подрядчика, которому раньше уже увеличивали смету, практически не было шанса взыскать что-то еще, так как закон не позволяет сильно увеличивать расходы по госзаказу, даже с учетом непредвиденных обстоятельств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд на Ставрополье признал необоснованным требование ООО «Югстрой» о взыскании с администрации Кисловодска 542,6 млн рублей в счет удорожания строительства многофункционального культурного центра на 1200 мест.

Объект возводится в Кисловодске на проспекте Победы на месте бывшего кинотеатра «Россия». Он финансировался из федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы развития СКФО. Готовность культурного центра на март 2026 года оценивалась примерно в 90%. Власти региона наметили его открытие на конец года.

СПРАВКА. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал центр одним из крупнейших культурных объектов на Кавказских Минеральных Водах — он расширит возможности Кисловодска как курорта и деловой площадки. Концертный зал вместит 1,8 тыс.зрителей и станет самым большим на КМВ, в комплексе появятся выставочные площадки, модельная библиотека, три кинозала, хореографический зал, лофт-пространство для бизнес-форумов, 11 конференц-залов, два ресторана на 452 места, детский центр, телевидение и подземная парковка. Инфраструктура предусматривает зоны для детского досуга и медицинского обслуживания посетителей. Ожидается, что новый центр привлечет туристов, жителей и гостей курорта, где ежегодно отдыхают сотни тысяч человек. Он станет точкой притяжения для краевых кинофестивалей, концертов и форумов, укрепив статус Кисловодска как культурной столицы КМВ. Проект поддерживает развитие региона, где туризм и культура дают значительную долю ВВП Ставропольского края.

Изначально стоимость работ по этому муниципальному контракту, заключенному в августе 2022 года, составляла 3,9 млрд руб. Но по ходу строительства их стоимость начала расти и стороны в минувшем году допсоглашением увеличили смету до 4,6 млрд руб. После этого девелопер попросил добавить еще 542 млн руб., но в этот раз в связи с отсутствием бюджетных лимитов муниципалитет поднимать сумму договора отказался.

После завершения строительства и сдачи объекта подрядчик потребовал дополнительной оплаты, ссылаясь на рост цен на строительные ресурсы в ходе выполнения работ. Администрация Кисловодска отказала в выплате: увеличение цены контракта не было согласовано сторонами, а дополнительные бюджетные средства на эти цели не выделялись.

Суд встал на сторону муниципалитета, указав, что договор был исполнен и оплачен, а рост цен на строительные ресурсы не дает подрядчику права требовать доплаты вне установленной законом процедуры. Изменение цены муниципального контракта допускается при строгой совокупности условий, включая наличие бюджетных лимитов, которых в данном случае не было.

Также удорожание работ не свидетельствует о возникновении у подрядчика безусловного права на дополнительное финансирование расходов по уже завершенным и оплаченным контрактом работам вне установленной законом процедуры, решил суд.

Помимо этого, он указал, что застройщик, заключая контракт в августе 2022 года, в принципе, должен был бы предвидеть рост цен.

«Изменение экономической ситуации в части увеличения роста цен на строительные ресурсы, само по себе является естественным следствием экономических процессов и не относится к числу обстоятельств, возникновение которых нельзя было предвидеть… Контракт заключен в период, когда факт значительного роста цен на строительные материалы являлся общеизвестным, стороны, вступая в договорные отношения, должны прогнозировать экономическую ситуацию в связи с чем не могли исключать вероятность роста цен на строительные ресурсы в период исполнения сделки», – дополнительно мотивировал свое решение суд.

Кроме того, Арбитражный суд Ставропольского края (АС СК) учел и то, что стороны в начале этого года расторгли контракт, договорившись в соглашении считать исполненными работы на 4,6 млрд руб. С его доводами согласился Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (дислоцируется в Ессентуках), который по жалобе девелопера перепроверил решение АС СК и оставил его в силе.

Юрист Арег Оганесян поясняет, что даже в спорах между частными компаниями взыскать дополнительную оплату сверх согласованной цены подряда бывает непросто, а в случае с государственными и муниципальными контрактами сделать это еще сложнее.

Их цена по общему правилу является твердой и подлежит изменению лишь в исключительных случаях и то не более, чем на 30%. А в данном деле стороны уже согласовали существенное увеличение цены контракта — более чем на 805 млн руб. Попытка подрядчика взыскать дополнительно еще свыше 542 млн рублей привела бы к общему удорожанию, превышающему предел в 30%, поясняет юрист.

«Кроме того, для изменения цены контракта истцу необходимо было доказать не одно из предусмотренных законом обстоятельств, а их совокупность. В частности, одним из таких условий является то, что обязательства сторон на момент изменения цены не должны быть исполнены. Однако на момент рассмотрения спора стороны уже расторгли контракт соглашением, которым признали, что подрядчик исполнил свои обязательства надлежащим образом. Именно это обстоятельство и стало ключевым обстоятельством при разрешении спора, именно оно и предрешило отказ в иске. Суд также указал на предсказуемость роста цен. Однако при наличии расторгнутого договора, это, скорее, довод вторичного порядка, не имеющий существенного значения», — отмечает Арег Оганесян.

Михаил Волкодав