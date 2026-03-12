Открытие культурного центра в Кисловодске назначили на конец 2026 года

Ставропольский край завершает строительство многофункционального культурного центра «Россия» в центре Кисловодска: строители выполнили 90% работ, сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой СК Фото: минстрой СК

Министр строительства и архитектуры Андрей Уваров сообщил, что сейчас монтируют технологическое, сценическое и концертное оборудование, а также благоустраивают прилегающую территорию. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.

Центр возводят на проспекте Победы на месте бывшего кинотеатра «Россия» — проект стартовал осенью 2022 года с демонтажа старых зданий, а основные работы начались в 2023-м. Общая площадь комплекса достигает 31,9 тыс. кв. м, финансирование составило 3,9 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и региональной «Сохранение и развитие культуры». В 2026 году на продолжение выделили дополнительно 3,096 млрд руб., из них 2,949 млрд руб. ушли непосредственно на стройку.

Губернатор Владимир Владимиров назвал центр одним из крупнейших культурных объектов на Кавказских Минеральных Водах — он расширит возможности Кисловодска как курорта и деловой площадки. Концертный зал вместит 1800 зрителей и станет самым большим на КМВ, в комплексе появятся выставочные площадки, модельная библиотека, три кинозала, хореографический зал, лофт-пространство для бизнес-форумов, 11 конференц-залов, два ресторана на 452 места, детский центр, телевидение и подземная парковка. Инфраструктура предусматривает зоны для детского досуга и медицинского обслуживания посетителей.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев в апреле 2025 года объявил о переносе сроков открытия с 2025-го на 2026-й из-за расширения проекта: добавили залы, ресторан и современные медиа-решения, что увеличило бюджет. Ранее, весной 2024-го, готовность объекта оценивали в 30%, а в ноябре 2023-го — в 18%, с планами сдачи к ноябрю 2025-го. В январе 2026-го Владимир Владимиров подтвердил завершение основных работ в этом году.

Новый центр привлечет туристов, жителей и гостей курорта, где ежегодно отдыхают сотни тысяч человек. Он станет точкой притяжения для краевых кинофестивалей, концертов и форумов, укрепив статус Кисловодска как культурной столицы КМВ. Проект поддерживает развитие региона, где туризм и культура дают значительную долю ВВП Ставропольского края.

Станислав Маслаков