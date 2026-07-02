Бензин АИ-95 на Ставрополье пробил отметку 75 рублей к началу июля

Согласно данным Северо-Кавказстата, средняя стоимость автомобильного бензина в регионе за отчетную неделю составила 72,96 руб. за литр — на 84 коп. больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо прибавило 35 коп. и достигло отметки 79,7 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Официальная разбивка по маркам выглядит следующим образом: АИ-92 торгуется в среднем по 68,6 руб., АИ-95 — по 75,56 руб., АИ-98 и выше — по 98,15 руб. за литр.

Мониторинговый ресурс цен на бензин Russiabase по состоянию на 2 июля зафиксировал на АЗС Ставрополья следующие значения: АИ-92 — 71,51 руб., АИ-95 — 77,67 руб., АИ-98 — 101,04 руб., дизель — 82,33 руб. за литр. Таким образом, разница между региональным средним и реальной ценой на заправках по бензину марки АИ-92 превышает 3 руб., а по АИ-98 перешагивает за отметку в 2,8 руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что за период с 16 по 22 июня средняя цена литра бензина в Ставропольском крае достигла 72 руб., поднявшись за семь дней сразу на 4,2 руб. Тогда АИ-92 предлагался по 68 руб., АИ-95 — по 74 руб., АИ-98 — по 97 руб., дизельное топливо — по 79 руб. за литр. В сопоставлении с актуальной сводкой Северо-Кавказстата это означает, что с конца июня бензин в среднем подорожал еще почти на рубль, а дизель — на 1,7 руб.

Наиболее динамичной позицией на протяжении последних недель остается АИ-95. Ещё 24 июня Северо-Кавказстат фиксировал его среднюю цену на уровне 74,85 руб. за литр; к началу июля показатель вырос до 75,56 руб. За тот же промежуток АИ-92 поднялся с 68,09 до 68,6 руб., АИ-98 и выше — с 97,87 до 98,15 руб., дизельное топливо — с 79,43 до 79,7 руб. за литр.

По данным Северо-Кавказстата и сопутствующих аналитических публикаций, месяц назад литр бензина в крае обходился приблизительно в 70,6 руб., год назад — около 66,4 руб. Иными словами, за двенадцать месяцев бензин подорожал почти на 10 руб., или приблизительно на 15%. В разрезе конкретных марок динамика выглядит следующим образом: АИ-92 год назад стоил около 62,46 руб. — против нынешних 68,6 руб.; АИ-95 поднялся в цене примерно с 68,78 до 75,56 руб.; АИ-98 и выше — с порядка 89,32 до 98,15 руб. за литр.

22 июня краевое Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края объявило, что зафиксировало улучшение ситуации с обеспечением топливом. Согласно официальному сообщению ведомства, цепочки снабжения восстановлены, внутрирегиональная логистика также приведена в рабочее состояние.

«Поставки в край есть, логистика внутри региона также нормализуется. Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС. При этом ажиотаж спал, на заправках не наблюдаются столь большие очереди, как прежде», — говорится в официальном заявлении министерства.

Станислав Маслаков