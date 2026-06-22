В Минпроме Ставрополья заявили о ликвидации дефицита бензина на заправках

Топливная обстановка в Ставропольском крае постепенно нормализуется: поставки горючего на автозаправочные станции возобновились в полном объёме, потребительский ажиотаж сошел на нет, однако на отдельных АЗС по-прежнему фиксируются локальные перебои в работе, утверждают в региональном минпроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Краевое Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края объявило, что зафиксировало улучшение ситуации с обеспечением горючим. Согласно официальному сообщению ведомства, цепочки снабжения топливом восстановлены, внутрирегиональная логистика также приведена в рабочее состояние.

«Поставки в край есть, логистика внутри региона также нормализуется. Остаются точечные проблемы на некоторых АЗС. При этом ажиотаж спал, на заправках не наблюдаются столь большие очереди, как прежде», — говорится в официальном заявлении министерства.

Ведомство продолжает взаимодействие с топливными компаниями в целях полного восстановления привычного режима функционирования заправочной инфраструктуры края.

Напомним, неделей ранее краевой Минпром сообщал о введенных на ряде АЗС самостоятельных ограничениях на отпуск бензина — не более 100 литров на один автомобиль. Примечательно, что соответствующих директив на региональном уровне не издавалось: владельцы заправочных станций действовали по собственному усмотрению в условиях нестабильных поставок.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», на прошлой неделе на автозаправках Ставропольского края начали массово пропадать популярные марки бензина, а там, где их подвозили, формировались стихийные очереди. На тот момент в региональном минпроме заявили, что считают проблему точечной и вызванной ажиотажным спросом.

Станислав Маслаков