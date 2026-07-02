Поезд Барнаул—Адлер отстал от графика после ЧП в Татарстане

Поезд Барнаул—Адлер выбился из графика после происшествия на железной дороге в Татарстане. Причиной задержек стал сход двух вагонов грузового состава на участке Корса—Арск, который произошел минувшей ночью, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

После инцидента движение поездов на участке железной дороги временно приостановили. Утром пропуск составов возобновили по одному пути, однако движение организовали со снижением скорости. Из-за происшествия задержали девять пассажирских поездов дальнего следования и пригородных маршрутов. В числе составов, следующих с отставанием от графика, оказался поезд №215 Барнаул—Адлер.

Также задержки затронули поезд №6401 Шемордан—Казань, №112 Москва—Круглое Поле, №96 Москва—Барнаул, №82 Москва—Улан-Удэ, №26 Москва—Ижевск, №52 Нижний Новгород—Ижевск, №7124 Казань—Ижевск и №6421 Казань—Сосновка.

В Горьковской железной дороге уточнили, что на месте происшествия работают два восстановительных поезда. Специалисты устраняют последствия схода вагонов и восстанавливают движение на участке.

Причины схода грузовых вагонов устанавливаются. В компании также сообщили, что принимают меры для возвращения задержанных поездов в график движения.

Сход вагонов привел к временным ограничениям движения на одном из участков железной дороги в Татарстане, что отразилось на расписании поездов, следующих в южном направлении, в том числе в Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что количество поездов «Таврия», курсирующих в Крым, сократили. Продолжили движение пассажирские составы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Они следуют до станции Керчь-Южная и обратно.

Мария Удовик