В Сочи в июле ожидают до 120 мм осадков

Среднемесячная температура воздуха в прибрежной части Сочи в июле составляет +23,7 градуса. Такие климатические показатели являются нормой для курорта в середине лета. Об этом сообщили в Гидрометцентре Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Для Красной Поляны нормой июля считается среднемесячная температура воздуха на уровне +20,9 градуса. По данным синоптиков, месячная сумма осадков в Сочи обычно составляет от 100 до 120 мм.

В Гидрометцентре уточнили, что осадки в июле на территории курорта чаще всего носят кратковременный ливневый характер и нередко сопровождаются грозами. При этом именно в июле в Сочи фиксируют минимальное количество дождливых дней за весь год. Как правило, в середине лета на курорте насчитывается от шести до девяти дней с осадками.

Накануне Гидрометцентр России также опубликовал прогноз аномалий среднемесячной температуры воздуха и месячной суммы осадков на июль по территории страны. Согласно прогнозу, на юге европейской части России ожидается положительная температурная аномалия. Количество осадков при этом прогнозируют около климатической нормы.

Ранее синоптики сообщали, что в Краснодарский край пришло устойчивое летнее тепло. В регионе установилась жаркая погода, а температура воздуха приблизилась к отметке +35 градусов. Одновременно с дневной жарой выросли и ночные температуры.

По прогнозам метеорологов, в конце рабочей недели на территории Краснодарского края вновь ожидаются грозовые дожди. При этом в прибрежных районах Черноморского побережья сохраняется высокая температура воздуха, характерная для середины лета.

Мария Удовик