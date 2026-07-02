Заключен контракт на проект реконструкции ВПП в ярославском аэропорту

ГБУ ЯО «Проектный институт» заключило контракт с АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» (АО «ДСК Автобан») из Чехова Московской области на разработку проектной документации для реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в ярославском аэропорту. Соглашение опубликовано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракт был заключен 30 июня. Его стоимость составила 312 млн руб. АО «ДСК Автобан» работает в сфере строительства дорог с 2002 года. Основным заказчиком работ у организации является государственная компания «Автодор». Выручка по итогам 2025 года составила 114 млрд руб., прибыль — 4 млрд руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик должен будет разработать проект реконструкции полосы с учетом прогноза интенсивности движения воздушных судов до 2049 года. Исполнитель также подготовит проекты реконструкции водосточно-дренажной сети аэродрома и светосигнального оборудования, а также строительства очистных сооружений. На разработку проекта дается 1 год 3 месяца. Согласно данным с портала госзакупок, срок исполнения контракта — 22 ноября 2027 года.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы на 2027 год предусмотрены федеральные средства в размере 4,3 млрд руб. Сами работы запланированы на период с 2027 по 2030 год.

Алла Чижова