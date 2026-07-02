Парламентская пятилетка

Депутаты Заксобрания Петербурга провели последнее пленарное заседание в седьмом созыве. В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы нового состава парламента. За пять лет парламентарии приняли 806 городских законов и внесли 35 федеральных инициатив в Госдуму. Самым масштабным законом стал новый Генеральный план города, а самым скандальным — программа комплексного развития территорий. «Ъ Северо-Запад» вспоминает громкие и обсуждаемые инициативы, одобренные петербургскими депутатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Заксобрания Александр Бельский, подводя итоги, отметил, что парламент работал в сложное время

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Председатель Заксобрания Александр Бельский, подводя итоги, отметил, что парламент работал в сложное время

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Самым скандальным законом «пятилетки» стал закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который регулирует реализацию программы в Петербурге. Документ, внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022 года, но окончательно вступил в силу лишь 1 января 2026-го. Впервой версии проекта предполагалось, что петербуржцев, чьи дома (хрущевки 1957–1970-х годов) попадут в программу, будут переселять в новое жилье (новая квартира предоставляется только по заявлению.— «Ъ Северо-Запад») в любой точке города. Такие правила и вызвали волну критики со стороны жителей. По инициативе Александра Беглова закон «заморозили», а депутаты практически два года пытались исправить ситуацию через внесение поправок в федеральное законодательство.

Окончательно изменить городской закон удалось лишь в декабре 2025 года. В новой версии говорится, что жилье должно быть выдано в пределах того же или соседнего муниципального образования, и лишь при письменном согласии собственника квартиры — в другом районе. Дома, в которых не проведено общее собрание собственников жилья, не включаются в КРТ.

Впрочем, жители тех самых хрущевок продолжают настаивать на полной отмене закона, отмечая, что основные проблемы так и остаются нерешенными.

Не менее скандальным стало изменение закона о границах охранных зон (№820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия). В нем прописали два новых понятия: «ценные средовые объекты» и «ценные рядовые объекты». В список первых вошли 915 зданий, во вторые — 4657. Кроме того, в перечень ценных средовых объектов включили более 650 построек, возведенных в советский период.

Уже в этом депутаты приняли еще один документ, касающийся градостроительной деятельности. По инициативе губернатора комитет по охране памятников получил право отклонять предложения граждан о включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия, если аналогичное предложение уже было рассмотрено. Заявка также не будет рассмотрена, если она не соответствует установленной форме. Градозащитники направляли такие заявления в Смольный, чтобы спасти исторические здания от сноса.

Главным градостроительным документов, принятым осенью 2023-го, стал Генеральный план, рассчитанный до 2040 года. В документ, последняя версия которого была принята в 2005 году, внесли несколько десятков поправок. В том числе разрешили строительство еще двух небоскребов «Газпрома»: «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3». Высота башен составит 703 и 555 м соответственно.

Почти два года депутаты обсуждали и разрабатывали закон о «наливайках». Задумка была простая: убрать из города магазины «24 часа», которые по ночам мимикрируют под бары. Но по итогу закон ограничил продажу всего спиртного в барах с залом обслуживания площадью менее 50 кв. м, а под раздачу попали и маленькие авторские заведения.

Одной из «громких» (в прямом смысле этого слова) инициативой стали новые правила для уличных музыкантов, которые начали действовать с 1 мая 2023 года. Артистам запретили выступать без согласования с городскими властями.

Волновала депутатов и демографическая политика. Стимулировать рождаемость пытались разными способами. Например, утвердили выплаты 100 тыс. рублей беременным школьницам, студенткам колледжей и вузов, а также 550 тыс. рублей многодетным на погашение ипотечного кредита. Кроме того, ЗакС принял закон о штрафах за склонение к абортам.

Активно в ЗакСе обсуждали работу кикшеринговых компаний, правила движения на электровелосипедах, а также ограничения продажи вейпов. В 2023 году депутаты-единороссы предлагали запретить электросамокатам ездить по тротуарам в историческом центре. В таком виде идею не реализовали, однако уже в следующем году Смольный запретил парковку «двухколесных» в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города, что фактически ограничило передвижения электросамокатов в центре города.

Помимо громких законов, «пятилетка» запомнится не менее громкими уходами депутатов и конфликтами фракций с партиями.

За время работы седьмого созыва кресла в Мариинском дворце оставили четверо депутатов. Первым стал Алексей Долматов («Единая Россия»): он сложил полномочия из-за семейных обстоятельств еще в июне 2023 года. Уход других не был столь добровольным.

«Яблочник» Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), заседавший в Заксобрании с 2011 года, оставил место депутата из-за принятого федерального закона, согласно которому статус иноагента является поводом для исключения из парламента. Кресло господина Вишневского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заняла его коллега Ольга Штанникова.

Фракция «Яблоко», состоявшая всего из двух депутатов, пострадала наибольшим образом. Уже под конец пятого парламентского года из ЗакСа ушел руководитель фракции Александр Шишлов. Депутат досрочно сложил полномочия, чтобы передать мандат однопартийцу, который сможет представить партию на выборах осенью 2026 года. Сам господин Шишлов баллотироваться в следующий созыв не сможет из-за решения Петроградского райсуда, который оштрафовал его на 1,5 тыс. рублей за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Еще одного депутата лишилась фракция «Единая Россия». Журналист и медиаменеджер Александр Малькевич, который в 2025 году стал фигурантом уголовного дела о растрате 37 млн рублей бюджетных средств, ушел из парламента на СВО.

Формально в ЗакСе продолжает числится Олег Милюта, который обвиняется в получении взятки и уже год находится в СИЗО.

Председатель Заксобрания Александр Бельский, подводя итоги, отметил, что парламент работал в сложное время.

«Седьмому созыву достался по-настоящему сложный период в истории города и всей страны: отложенные последствия пандемии, специальная военная операция, экономические санкции. В такое время необходимо было объединить усилия всех ветвей власти нашего города. Главный вызов последних пяти лет — это, конечно, специальная военная операция. В этих условиях нужно было срочно организовывать помощь мобилизованным петербуржцам и добровольцам, которые уходили в зону СВО, брать шефство над частями и подразделениями, семьями наших бойцов»,— сказал с трибуны господин Бельский.

В следующий раз депутаты, уже в новом составе, соберутся осенью — после выборов. Голосование состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот же период пройдут выборы депутатов Государственной думы.

Надежда Ярмула