«Новые люди» выдвинули кандидатов в ГД от Ярославской области

Действующий депутат Госдумы Анна Скрозникова и создатель общественной организации «Трезвый Ярославль» Алексей Горохов будут участвовать в выборах в Госдуму от партии «Новые люди» по округам №193 (Ярославский) и № 194 (Ростовский) соответственно. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель секретаря регионального отделения партии в Ярославской области Павел Ильиных после съезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета ГД России по просвещению Анна Скрозникова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета ГД России по просвещению Анна Скрозникова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господа Скрозникова и Горохов, а также переславский депутат Руслан Филатов вошли в список территориальной группы, которая состоит из Ярославской, Костромской, Владимирской и Ивановской областей.

Группу возглавит глава регионального отделения партии в Рязанской области Артем Морозов. Также в список вошли в том числе руководитель владимирского отделения партии Данил Котлер, костромского отделения — Мария Баженова, руководитель фракции в Костромской облдуме Павел Зайфиди.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Валентина Терешкова возглавит ярославский список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

Алла Чижова