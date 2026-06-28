Валентина Терешкова возглавит ярославский список ЕР на выборах в Госдуму

Региональную группу № 29 партии «Единая Россия», в которую вошли Ярославская и Костромская области, на выборах в Госдуму возглавит депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Об этом на съезде партии сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На втором месте в списке — председатель Костромской областной думы Алексей Анохин. Третье место заняла депутат Ярославской областной думы и директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина. Далее идут депутат Костромской областной думы Владимир Унгурян и депутат Ярославской областной думы, а также участник СВО Иван Демидов.

В Ярославском одномандатном избирательном округе № 193 партию будет представлять рыбинский депутат и заместитель главного редактора муниципальной газеты «Рыбинские известия» Владимир Пахарев. В Ростовском одномандатном избирательном округе № 194 — мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Алла Чижова